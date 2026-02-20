La marque italienne de pâtes Rummo s’associe au Rolex Monte-Carlo Masters pour renforcer son rayonnement international au cœur d’un tournoi emblématique du circuit ATP.

Le Rolex Monte-Carlo Masters annonce un nouveau partenariat avec Rummo, marque italienne haut de gamme reconnue pour son savoir-faire artisanal.

À travers cet accord, Rummo bénéficiera d’une visibilité renforcée pendant le tournoi, avec plusieurs activations dédiées à destination des joueurs, invités et spectateurs, afin de proposer une expérience premium autour de la gastronomie italienne.

Premier Masters 1000 sur terre battue de la saison ATP et plus ancien tournoi disputé sur cette surface, l’événement monégasque accueille chaque année plus de 150 000 spectateurs au Monte-Carlo Country Club. Un écrin idéal pour une marque qui revendique excellence, tradition et performance.

