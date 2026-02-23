Plus de consultants, davantage de contenus immersifs et une offre documentaire renforcée : Canal+ dévoile une stratégie ambitieuse pour ses saisons 2026 de F1 et MotoGP.

À l’approche des reprises de la Formule 1 et du MotoGP (les 8 et 1er mars), Canal+ a présenté son dispositif 2026. Une montée en puissance portée par des audiences record en 2025 – 1,28 million de téléspectateurs de moyenne en F1 – et par une volonté assumée de renforcer l’expérience « inside », selon L’Équipe.

Parmi les nouveautés, Romain Grosjean commentera près d’une dizaine de Grands Prix cette saison, contre six l’an dernier. La chaîne accueille aussi Doriane Pin, championne du monde F1 Academy 2025, comme consultante, notamment sur les courses féminines et certains GP de F1.

Dans les coulisses de Red Bull

Canal+ poursuivra également le suivi immersif du Français Isack Hadjar, désormais chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, avec des modules récurrents en coulisses. Côté contenus premium, la chaîne annonce plusieurs formats originaux, dont une série documentaire consacrée à Enzo Ferrari et un film événement autour de Jean Alesi.

« Michael c’était un grand champion mais un chien sur le circuit » Jean Alesi livre ses anecdotes sur Michael Schumacher dans le dernier épisode de l’Inspecteur Dupin 🧐 Disponible sur toutes nos plateformes ! pic.twitter.com/tYsLGB394c — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) February 21, 2026

Sur le MotoGP, l’offre digitale s’étoffe avec une saison 3 de Team Zarco et un nouveau format centré sur Günther Steiner, tandis que Canal+ acquiert aussi les droits du WorldWCR, championnat du monde féminin moto.

En bref, une stratégie éditoriale pensée pour élargir les publics et consolider la position de Canal+ comme diffuseur premium des sports mécaniques.

