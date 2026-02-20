Le Borussia Dortmund a lancé « Balls for Balls », une activation inédite qui mêle football et prévention du cancer des testicules, avec dépistages gratuits au stade.

Le football comme levier de santé publique. Le 13 février, le Borussia Dortmund a profité d’une journée de Bundesliga face au 1. FSV Mainz 05 pour lancer « Balls for Balls », une campagne de sensibilisation au cancer des testicules menée avec la plateforme médicale FAQ YOU.

Déployée autour du Signal Iduna Park, antre du célèbre mur jaune, l’opération reposait sur un principe simple : réaliser un examen gratuit dans l’une des tentes médicales installées près du stade, puis repartir avec un ballon officiel PUMA signé par les joueurs. Une mécanique directe, pensée pour transformer un sujet tabou en action concrète, visible et valorisante.

Poteaux de corner, écrans géants…partout dans le stade

La campagne s’est appuyée sur un dispositif massif dans l’enceinte (écrans géants, panneaux LED, branding terrain), complété par un hub digital dédié proposant informations médicales et tutoriels d’auto-examen.

Un maillot spécial porté par Maximilian Beier a également servi de support créatif, avec un flocage détourné pour renforcer le message.

Au-delà du match, l’initiative se prolonge en ligne, où les supporters peuvent générer un certificat digital après avoir suivi le parcours de sensibilisation. Plus d’un millier ont déjà été créés.

Pour le club allemand, l’enjeu dépasse la simple opération RSE : « Balls for Balls » illustre clairement comment une marque sportive peut mobiliser sa communauté, créer de l’impact sociétal mesurable et transformer un temps fort sportif en plateforme d’engagement durable.

Un exemple parlant de l’évolution du sponsoring vers des activations à utilité sociale. Et c’est tant mieux !

