Format inédit, arbitrage expérimental, encadrement financier strict… La future Ligue 3 professionnelle veut rompre avec le National actuel. La FFF espère poser les bases d’un championnat plus attractif dès 2026. Voici ce que l’on sait.

Plus qu’une simple antichambre de la Ligue 2, la future Ligue 3 entend devenir un laboratoire d’innovations. « La Ligue 3 ne sera pas une copie conforme de la Ligue 1 », a prévenu Philippe Diallo, président de la Fédération française de football.

18 clubs et play-offs de fin de saison

Selon les informations de RMC Sport, le championnat devrait passer à 18 clubs, avec un système de play-offs pour la montée en Ligue 2. Côté terrain, plusieurs évolutions sont à l’étude : arrivée d’un quatrième arbitre, pénalisation des remplacements trop lents, voire suspension temporaire type « carton blanc », sous réserve de validation par l’IFAB.

Objectif affiché : proposer un produit plus rythmé et identifiable. « Le but est de créer quelque chose de disruptif », explique Cyril Courtin (US Orléans) à nos confères, tandis que Yoann Godin (Valenciennes) y voit une opportunité de remettre en lumière un championnat « qui a du mal à exister derrière la Ligue 1 et la Ligue 2 ».

Un budget de 11 millions d’euros

Sur le plan économique, la FFF prévoit 11 millions d’euros d’investissement pour le lancement. Tous les clubs licenciés toucheront la même dotation, avec un cadre financier renforcé : plafonnement de la masse salariale à 60 % des revenus (objectif 40 %), limitation d’effectif, place accrue aux joueurs formés localement et obligation d’anticiper tout déficit par des fonds propres.

Quid de la diffusion ?

Reste la question centrale du diffuseur. Un appel à projets est en cours, mais la priorité serait d’abord la visibilité, avant la monétisation des droits. La FFF vise une présentation officielle du projet lors de son assemblée générale du 6 juin, date qui pourrait marquer le véritable coup d’envoi de la Ligue 3.

