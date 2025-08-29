Le Borussia Dortmund nouveau partenaire premium de Konami

Le Borussia Dortmund devient le nouveau partenaire premium de Konami Digital Entertainment, marquant son grand retour dans la franchise eFootball. Révélée lors du eFootball World Festival à Tokyo, cette collaboration renoue les liens entre les deux parties, après une première entente qui s’était achevée en 2018.

Les joueurs actuels et les légendes du BVB seront intégrés à la plateforme eFootball, offrant une expérience de football numérique plus immersive et authentique. Par ailleurs, la simulation virtuelle du Signal Iduna Park pourrait attirer plus de visiteurs hebdomadaires que son homologue physique. Fort de son partenariat prolongé avec la FIFA jusqu’en 2026, Konami s’impose de facto comme un sérieux rival face à EA.

« Le football virtuel est un élément central de la culture des supporters d’aujourd’hui, en particulier pour les jeunes générations », n’a pas manqué de déclarer Carsten Cramer, directeur général du Borussia Dortmund. Un élan partagé par Shinji Namekawa, président de Konami Digital Entertainment BV : « Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau le Borussia Dortmund dans la famille eFootball. »

Le modèle free-to-play de Konami porte ses fruits

L’expansion du portefeuille de partenariats de Konami, illustrée par l’arrivée du Borussia Dortmund comme nouveau partenaire premium, s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation dans l’industrie du jeu vidéo de football. Cette dernière vise à renforcer la position de Konami face à des concurrents comme EA, en capitalisant sur des accords de licence prestigieux et une approche économique différente.

La migration de la Coupe du Monde FIFAe, anciennement associée à EA Sports FIFA, vers eFootball s’affirme ainsi comme un tournant majeur. Elle valide le modèle free-to-play adopté par Konami pour eFootball, qui rend le jeu accessible gratuitement tout en monétisant via des achats intégrés pour des contenus additionnels. Ce modèle contraste avec la stratégie d’EA, qui repose sur un modèle premium, où les joueurs doivent acheter chaque nouvelle version du jeu à un prix fixe, souvent accompagné de coûts supplémentaires pour des modes comme Ultimate Team