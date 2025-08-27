Vibram, fournisseur officiel de semelles pour le HOKA UTMB Mont-Blanc 2025

Vibram, leader mondial des semelles en caoutchouc haute performance, renouvelle son partenariat avec l’UTMB World Series en tant que fournisseur officiel de technologie de semelles pour le HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, prévu du 25 au 31 août à Chamonix.

Depuis 2007, ce partenariat vise à repousser les limites du trail running grâce à des innovations techniques pour amateurs et professionnels. Lors de l’UTMB 2024, le podium masculin, entièrement équipé de technologies Vibram, a d’ailleurs démontré l’efficacité de ces solutions sur des terrains extrêmes.

Au Village Ultra-Trail de Chamonix, le Vibram Innovation Mobile Lab accueillera le public du 25 au 29 août. Les passionnés pourront tester des technologies comme Vibram Megagrip, idéal pour terrains humides ou secs, Vibram Litebase, réduisant le poids des semelles de 30 %, ou encore Vibram Traction Lug, optimisant la traction avec des crampons 3D.

Bon à savoir

Cette initiative reflète l’engagement de Vibram pour la durabilité, en favorisant la longévité des produits et en soutenant un réseau de cordonniers certifiés en Europe.

Sur inscription via vibram.testerplace.com, les visiteurs pourront faire ressemeler leurs chaussures, prolongeant leur durée de vie tout en rejoignant le programme de testeurs Vibram.

Vibram c’est 40 millions de semelles produites par an et une présence dans 120 pays.