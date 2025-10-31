Réseaux Sociaux

Ebury devient Partenaire Fintech de l’Olympique Lyonnais pour 2025/2026

ParMathieu Portogallo
31 octobre 2025
Ebury devient Partenaire Fintech de l'Olympique Lyonnais pour 2025/2026

Ce partenariat permettra à Ebury d’afficher sa marque au Groupama Stadium et sur les plateformes du club.

S’appuyant sur sa solide expertise dans le sport professionnel, Ebury fournit des solutions financières sur mesure à des clubs de premier plan en Europe, afin d’optimiser les opérations internationales et de gérer les risques de change. Cette fintech, basée à Londres, emploie plus de 1 800 collaborateurs à travers 29 marchés mondiaux et dispose d’une division dédiée au sport, témoignant de son engagement stratégique envers la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’accord prévoit une visibilité complète de la marque via les panneaux LED lors des matchs de l’OL au Groupama Stadium, ainsi que sur les réseaux sociaux et l’ensemble des supports de communication du club. En outre, Ebury prendra part activement à divers événements phares organisés avec les entreprises du réseau OL Business Team au cours de la saison.

A noter qu’Ebury est également partenaire de Botafogo de la galaxie Eagle Football. Ce partenariat, annoncé en septembre, positionne Ebury en tant que partenaire officiel FX (change de devises) du champion de la Copa Libertadores.

 

