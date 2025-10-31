Les 10 chiffres de la semaine du sport business – InsideNUMBERS #1

Sport Buzz Business relance sa page NUMBERS by SBB – le « fast read » du sport business, conçu pour aller à l’essentiel de l’économie du sport.

À présent, chaque vendredi, retrouvez InsideNUMBERS – Les chiffres de la semaine du sport business, un format hebdomadaire qui met en lumière les données et chiffres les plus marquants : valorisations d’entreprises, ventes records, performances financières et tendances du marché.

Voici les chiffres qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

100 jours avant les Jeux d’hiver

Le compte à rebours est lancé : plus que 100 jours avant le coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver.

17 500 places à Paris La Défense Arena

Le Rolex Paris Masters s’est installé à Paris La Défense Arena, transformée pour l’occasion en véritable temple du tennis indoor, avec 17 500 places disponibles. Une capacité exceptionnelle pour un tournoi de tennis en salle. Plus d’infos

200 000 billets vendus

Succès populaire confirmé pour le Rolex Paris Masters : 200 000 billets ont déjà trouvé preneurs. Un record qui témoigne de l’engouement croissant autour du tennis français et international. Plus d’infos

4,8 milliards d’euros pour Betclic

La plateforme de paris sportifs Betclic affiche une valorisation de 4,8 milliards d’euros, illustrant la croissance spectaculaire du secteur du gaming et du sport business numérique. Plus d’infos

50 millions d’euros labellisés par la Fondation du Sport Français

La Fondation du Sport Français a déjà labellisé 50 millions d’euros de programmes, soutenant des initiatives locales, éducatives et inclusives sur l’ensemble du territoire. Plus d’infos

47,5 % des joueurs de Ligue 1 portent des crampons Adidas

Selon l’étude footpack., 47,5 % des joueurs de Ligue 1 portent des crampons Adidas. La marque aux trois bandes confirme sa domination sur le marché des équipements de football en France. Plus d’infos

837 millions d’euros de chiffre d’affaires pour le PSG

Le Paris Saint-Germain clôt l’exercice 2024-2025 sur un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros, soit 31 millions de plus que la saison précédente. Une performance économique exceptionnelle portée par ses partenariats et ses ventes de produits dérivés. Plus d’infos

130,99 € pour le maillot du PSG

Le club parisien domine également sur le plan tarifaire : il faut 130,99 € pour s’offrir un maillot floqué et badgé du PSG. Un symbole du positionnement premium du club sur le marché mondial du merchandising sportif. Plus d’infos

5 millions d’euros pour la startup de Blaise Matuidi

L’ancien champion du monde poursuit son aventure entrepreneuriale : la startup de Blaise Matuidi prépare une levée de fonds de 5 millions d’euros pour accélérer son développement. Plus d’infos

5 nouveaux sports aux JO 2028

Le Comité International Olympique a validé l’ajout de cinq nouveaux sports aux Jeux de Los Angeles 2028 : le cricket, le baseball/softball, le flag football, la crosse et le squash. Une ouverture stratégique vers des disciplines à fort potentiel mondial. Plus d’infos