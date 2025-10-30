La Women’s Tennis Association (WTA) a nommé Valerie Camillo, dirigeante expérimentée de l’écosystème sportif nord-américain, présidente de son conseil d’administration, à compter du 17 novembre prochain. Elle succède à Steve Simon, après dix ans de service.

« Je suis honorée de guider le sport féminin numéro un à ce tournant crucial », a-t-elle déclaré. Selon L’Equipe, l’intéressée devra incarner la vision à long terme de la WTA, en collaboration avec les joueuses, les tournois et les partenaires, pour garantir l’équité, la visibilité et la progression des standards et des rémunérations des joueuses. Elle dirigera également la branche commerciale WTA Ventures, où elle devra poursuivre la croissance et l’innovation du circuit féminin.

Saluée par Billie Jean King et Steve Simon pour son expertise, Camillo fera également face à des enjeux complexes : les discussions de fusion avec l’ATP, les controverses sur les WTA Finals en Arabie Saoudite ou encore la sempiternelle problématique du calendrier.