Lors du Clasico Real-Barça du dimanche 26 octobre, Emirates a livré le ballon du match avec un drone en forme d’avion. Une activation spectaculaire qui propulse la marque au cœur du show sportif et du marketing viral.

Quand la publicité prend son envol. Dimanche, lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1), Emirates, partenaire principal du club de la capitale, a offert une entrée en scène spectaculaire. Quelques secondes avant le coup d’envoi, un drone en forme d’avion miniature, aux couleurs de la compagnie (évidemment), a déposé le ballon officiel au centre du terrain. Une opération millimétrée, aussitôt virale sur les réseaux sociaux.

Déjà omniprésente dans le football européen – du Real Madrid à l’AC Milan en passant par Arsenal -, la compagnie émiratie a franchi un nouveau palier. Plus qu’un logo sur un maillot, Emirates fait de sa promesse de marque un véritable spectacle, en « livrant » littéralement le jeu. Un geste aussi symbolique que visuel : quand les ailes d’un avion deviennent celles du marketing.

Show publicitaire à forte valeur émotionnelle

Pensée comme une mise en scène à part entière, cette livraison aérienne transforme un geste anodin – l’arrivée du ballon – en un show publicitaire à forte valeur émotionnelle. Descendu lentement dans le rond central, le « plane drone » a captivé le stade et les caméras, prouvant qu’une marque peut s’intégrer au rituel sportif sans le dénaturer.

Dans la lignée de la mini-voiture Volkswagen à l’Euro 2022, Emirates pousse plus loin l’alliance entre technologie, storytelling et viralité. En quelques heures, les images ont fait le tour du monde, cumulant des millions de vues sur Instagram et TikTok. Une démonstration éclatante : dans le sport moderne, le spectacle se joue aussi dans le ciel.

