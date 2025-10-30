Adecco devient partenaire officiel des 24 Heures du Mans

À compter du 1er janvier 2026, Adecco deviendra partenaire officiel de l’épreuve mythique pour une durée de cinq ans, jusqu’en 2030.

Déjà acteur clé dans l’organisation de la course grâce à la gestion du personnel intérimaire mobilisé chaque année, Adecco renforce son implication avec une visibilité accrue sur le site des 24 Heures du Mans.

Cette montée en gamme illustre la qualité de la collaboration entre Adecco et l’ACO, forgée depuis trois ans, souligne Cédric Brossette, directeur commercial d’Adecco : « Devenir partenaire officiel, c’est une reconnaissance, une vraie fierté, et un encouragement à aller plus loin. Dans cet événement hors normes, notre mission restera la même : mobiliser les meilleurs talents et notre expertise RH au service de la beauté du sport et de la performance. »