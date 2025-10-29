La FIFA s’associe à DAZN pour lancer FIFA+ en 2026, une plateforme mondiale mêlant streaming, contenus exclusifs et expériences personnalisées pour renforcer le lien direct avec les fans.

La FIFA et DAZN ont annoncé, ce mercredi 29 octobre, le lancement en 2026 de FIFA+, une nouvelle plateforme numérique présentée comme « une expérience personnalisée pour les fans du monde entier ». Ce service de streaming ambitionne de devenir un hub global du football, combinant contenus premium en direct, vidéos à la demande et accès exclusif aux coulisses de plus de 100 sélections nationales masculines et féminines, ainsi que de plusieurs ligues de clubs.

FIFA+ proposera également un fil d’actualités multicanal et multilingue, confirmant la volonté de l’instance mondiale d’offrir un écosystème média intégré, capable de rivaliser avec les grands acteurs de l’audiovisuel sportif.

La plateforme sera gratuite dans sa version de base, tout en intégrant une offre premium optionnelle, modèle hybride déjà éprouvé dans le secteur du streaming sportif.

Un détail n’a pas échappé aux observateurs du marché français : le nom FIFA+ rappelle celui de Ligue 1+, la chaîne officielle du championnat de France lancée par la LFP. Une similarité qui illustre la tendance actuelle des marques sportives à adopter le suffixe « + » pour valoriser leur offre digitale et renforcer leur identité OTT.

Avec ce partenariat, la FIFA et DAZN confirment leur ambition commune : redéfinir la distribution du contenu footballistique à l’échelle mondiale, tout en s’inscrivant dans la logique de désintermédiation directe vers les fans, devenue un pilier du marketing sportif contemporain.

