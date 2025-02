Allianz France renforce son soutien aux clubs sportifs amateurs

Allianz France renouvelle et étend son opération « La Grande Equipe », un dispositif de soutien au sport amateur au plus près des clubs.

En collaboration avec act for sport – première solution de sponsoring du sport amateur – Allianz France lance jusqu’au 7 mars – un appel à candidatures à destination des clubs de football, de basket-ball et de basket en fauteuil amateurs. L’objectif ? Equiper 110 clubs amateurs à travers la France, soit 2 640 licenciés et 220 bénévoles des catégories juniors (et adultes pour le basket en fauteuil) pour la saison 2025/26.

Cet appel à candidatures s’adresse à tous les clubs sur le territoire français, en zones urbaines ou rurales, y compris dans les territoires ultramarins, disposant d’équipes mixtes ou féminines. Ils doivent se trouver à proximité d’une agence Allianz non dotée lors de la première édition et être membre d’une fédération. Seuls les clubs disposant à la fois d’équipes féminines et masculines peuvent participer, afin de garantir une équité entre les deux.

Allianz France annoncera le 27 mars prochain les 110 clubs sélectionnés via la liste publiée sur le site de La Grande Equipe, et offrira des tenues de match (maillots, short, chaussettes) à deux équipes (1 féminine et 1 masculine) par club.