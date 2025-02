TAG Heuer devient le premier partenaire titre du Grand Prix de Monaco

À l’occasion de la 75e année de la Formule 1 – et alors que TAG Heuer fait son retour en que chronométreur officiel de la discipline – ce partenariat renforce encore davantage le lien qui existe entre le célèbre horloger suisse, le plus haut niveau de la course automobile et l’une des courses les plus glamours du calendrier.

Monaco et TAG Heuer sont liés non seulement par le monde du sport automobile, mais aussi par la célèbre collection TAG Heuer Monaco et par les personnalités qui ont rendu la course si célèbre. Monte-Carlo est en effet considérée comme le foyer spirituel de TAG Heuer, tandis que l’histoire contemporaine reste marquée par la forte présence de la marque pendant le week-end de F1. Il est donc tout naturel que la course se nomme désormais Grand Prix de Formule 1 TAG Heuer de Monaco.

L’impact de pilotes iconiques

Depuis la présence de pilotes tels que Jochen Rindt, Jo Siffert, Niki Lauda et Ronnie Peterson dans les années 1960 et 1970 – qui deviendront des icônes de style et porteront des chronographes Heuer sur la piste – jusqu’aux incroyables rivalités et victoires d’Alain Prost et d’Ayrton Senna des années 1980 et 1990 au volant de McLaren sponsorisées par TAG Heuer, le lien de TAG Heuer avec le circuit de la Côte d’Azur est indéniable.

Par ailleurs, il est important de préciser que Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton ont brillé dans les rues de Monaco, tous avec TAG Heuer au poignet. Enfin, Daniel Ricciardo, Max Verstappen et Sergio Pérez ont également remporté des victoires avec TAG Heuer à leurs côtés grâce au sponsoring d’Oracle Red Bull Racing.

Bon à savoir