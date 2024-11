Quand l’OL travaille avec un influenceur sur une activation avec Emirates

Pour promouvoir son activation « Emirates Destination Dubaï », l’OL a décidé de travailler avec le youtubeur Saïd Pieds Carrés, son agente nous dévoile les dessous de cette première.

Un youtubeur qui collabore avec un club pour promouvoir un partenariat, c’est rare, mais quand en plus c’est lui qui s’occupe de la production du contenu, c’est assez inédit. Pourtant, au début du mois de novembre, Saïd Pieds Carrés publiait une vidéo sur sa chaîne YouTube avec plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais et participait au challenge « Emirates Destination Dubaï ».

« Nous travaillons depuis un moment avec l’OL (Sportfive) et là, c’est une des premières fois qu’ils passent en direct via un créateur de contenu pour la partie production, car d’habitude, ils font appel à des agences. Mais à force de travailler avec eux sur la partie pure création de contenus, nous leur avons dit que nous aussi, nous avons les capacités de produire et de réaliser les campagnes dans leur globalité : production, création de contenu, suivi campagne, etc. » nous explique Maureen Hallet, agente du youtubeur.

Car désormais, c’est un service que vendent les équipes de Saïd Pieds Carrés, (276 000 abonnés sur Instagram, un peu moins d’un million sur YouTube) aux marques : « une production 100% internalisée avec une équipe d’experts en vidéo (cadreur, vidéaste, monteur), en photographie, ou encore en graphisme ».

« Enlever un intermédiaire entre la marque et le créateur de contenu, permet un travail plus fluide, que l’ADN du créateur de contenu soit totalement respecté et celle de la marque aussi, cela crée une vraie synergie. En plus de cela, ça réduit les coûts de la marque, car il n’y a pas besoin d’externaliser la production, nous la comprenons directement dans le prix des livrables demandés au créateur de contenus. » poursuit Maureen Hallet.

Ici, le challenge est habituellement mis en place après l’échauffement de chaque match de l’OL au Groupama Stadium. Un QR s’affiche sur l’écran géant du stade qu’il faut scanner pour tenter de participer au challenge dont le principe est simple : 3 essais pour essayer de tirer sur l’une des 3 valises placées dans le but et gagner un voyage à Dubaï, des places sur le canapé Emirates sur la pelouse du stade ou un accès privilégié à l’entraînement de l’équipe.

Est-ce que ça marche ?

Collaborer avec un youtubeur, comme Saïd Pieds Carrés, permet au club de laisser les traditionnels pubs scénarisées et de promouvoir une activation à travers un contenu divertissant, ou chambrage et complicité font partie de la vidéo. Ciblant en grande partie ses abonnés, soit des fans de foot, qui pourraient potentiellement se rendre au stade et participer au challenge. Pour autant, la volonté principale de la marque, ici Emirates, est évidemment respectée.

« Il y a un vrai échange et une vraie confiance de la part de l’OL qui n’avait, par exemple, jamais proposé à Emirates une collaboration via un créateur de contenu sur YouTube. Alors même si la vidéo est 100% dédiée à la marque et donc commerciale, celle-ci a une forme qu’on peut retrouver sur d’autres vidéos de Pieds Carrés. Nous n’avons pas dénaturé le contenu, nous avons essayé d’adapter au mieux pour que cela ressemble à une vidéo standard de Pieds Carrés et que la communauté de l’OL prenne un vrai plaisir à la regarder. » nous confit l’agente.

Tout naturellement pour que ce type de contenu puisse convaincre les marques, il faut des résultats. Ici, les formats verticaux de Pieds Carrés et l’OL cumulent 4 millions de vues, plus de 270 000 vues sur la fameuse vidéo YouTube en plus des millions de vues générées par différents comptes qui ont repris des passages de la vidéo.

À lire aussi