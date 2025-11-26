Le Bureau Exécutif du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Françaises 2030 a approuvé la nomination de Matthieu Sakkas en tant que Directeur de la Marque et de l’Image.

Le COJOP Alpes Françaises 2030 finalise donc la composition de son comité de direction avec l’arrivée d’un douzième directeur, sous la direction de Cyril Linette, directeur général. Alors que les Alpes Françaises 2030 s’apprêtent à prendre le relai de Milan-Cortina 2026 dans quelques semaines, la finalisation du comité de direction marque une étape importante dans la montée en puissance du COJOP en vue de déployer toute son ambition pour les Jeux de 2030.

15 ans d’expérience au service des plus grandes marques

Mathieu Sakkas apporte au COJOP son expérience de plus de 15 ans au service de marques de premier plan, tant au niveau national qu’international, son expertise des marques dans l’univers du sport, et sa connaissance fine des sports d’hiver et de l’univers de la montagne.

Ayant débuté sa carrière dans le conseil en branding, il rejoint en 2018 l’agence Dragon Rouge, dont il devient directeur général en 2020 et associé en 2021. Il quitte l’agence en 2024 pour lancer son propre studio consacré à la transformation des entreprises par les marques, ELEF. Parmi ses principales expériences, il a notamment contribué à de grands projets pour le PSG, l’ANS, la LFP et la LNB.

Faire de la marque et de l’image d’Alpes Françaises 2030 un levier de la réussite des Jeux

En tant que directeur de la Marque et de l’Image, Mathieu Sakkas aura pour mission de définir la stratégie pour faire de la marque et de l’image d’Alpes Françaises 2030 un levier de la réussite des Jeux.

En créant son ADN, son identité sur la base de la vision portée pour les Jeux de 2030, et en pensant son déploiement à travers tous un ensemble de contenus, d’événements et de points de contact, la marque aura ainsi le pouvoir d’embarquer l’ensemble des publics, locaux, nationaux et internationaux, dans un projet qui culminera à l’hiver 2030.

Cette nomination s’inscrit dans la feuille de route validée par le Bureau Exécutif, visant à renforcer la solidité et la cohérence de la gouvernance du COJOP en vue de la phase opérationnelle des Jeux.

La liste complète des directeurs du COJOP Alpes Françaises 2030 :

Aude BENICHOU MAC ALLISTER, Directrice des Affaires Juridiques

François DAVID, Directeur Technologies

Arthur DUMONTIER, Directeur Financier

Cyrille GROLL, Directeur de Revenus

Lorick JOSEPH, Directeur Planification et Coordination

Anne LEROI, Directrice des Ressources Humaines

Mathilde MEURISSE, Directrice des Sports

Anne MURAC, Directrice des Opérations

Elie PATRIGEON, Directeur Héritage, Impact et Durabilité

Arthur RICHER, Directeur de la Communication

Mathieu SAKKAS, Directeur de la Marque et de l’Image

Blandine VINAGRE-ROCCA, Directrice des Affaires Publiques

