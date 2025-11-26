La Banque Delubac & Cie officialise un partenariat officiel avec les Levallois Metropolitans, club phare du basketball tricolore, dont la marque rayonne même outre-Atlantique.

Concrètement, cette collaboration donnera lieu à des actions communes centrées sur l’accompagnement et l’éducation financière des joueurs et des jeunes talents du club francilien. En choisissant les Metropolitans, la Banque Delubac & Cie poursuit ainsi un objectif clair : devenir une banque de référence pour le monde du sport.

C’est un fait, le sport évolue vite : il s’internationalise, se digitalise et porte davantage de valeurs sociétales. C’est dans ce contexte que la banque souhaite mettre ses compétences et sa réactivité au service des clubs, des joueurs et des supporters, en proposant des solutions simples, durables et adaptées à leurs besoins.