Errea Partenaire Majeur de la la Fédération Française de Volley jusqu’en 2025

Cette semaine, la Fédération Française de Volley et l’équipementier Errea ont officialisé la prolongation de leur contrat jusqu’en 2025.

Dans le détail, la marque italienne devient Partenaire Majeur et continuera notamment de fournir les maillots des Equipes de France de volley et ajoute les secteurs du beach-volley et du paravolley.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre belle histoire avec la Fédération Française de Volley pour quatre ans de plus. Celle-ci a débuté en 2006, puisque nous avons commencé en équipant les arbitres, nous avons ensuite accompagné les équipes de France à partir de 2008 » précise Enzo Montrucchio, président d’Errea France, dans un communiqué. « Il faut d’ailleurs rappeler que la Fédération Française de Volley est la première fédération nationale auprès de laquelle Errea s’est engagé. En quinze ans, nous avons partagé des moments très intenses, décroché de nombreuses médailles, jusqu’au titre olympique de l’équipe de France masculine à Tokyo, nous sommes donc unis par un lien très fort. Ce lien, nous avons souhaité le renforcer en accompagnant désormais toutes les équipes de France, notamment en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui, nous en sommes certains, nous procureront encore beaucoup d’émotions. »