Un storytelling en « Or » pour la première collection capsule co-brandée Decathlon x Paris 2024

Hier, Decathlon a présenté sa première collection capsule co-brandée Paris 2024 déclinée en 3 produits.

Pour accompagner la présentation de ces pièces, Decathlon et Paris 2024 ont décidé de mettre en scène Tijana Stojkovic, membre du staff des hôtes et hôtesses de la mairie de Tokyo lors des derniers Jeux Olympiques. Cet été, la jeune femme s’est illustrée en aidant le futur champion olympique du 110m haies Hansle Parchment à rejoindre le stade d’athlétisme alors qu’il était embarqué dans la mauvaise direction. Tijana Stojkovic lui a donné de quoi payer un taxi pour rejoindre le stade pour sa 1/2 finale.

« A travers son histoire, elle a mis en lumière le rôle indispensable de ces milliers d’acteurs de l’ombre »

Un storytelling en « Or » pour l’enseigne de sport qui habillera notamment les bénévoles lors des JO de Paris 2024. « Pour nous, elle représente les valeurs chères aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à Decathlon : solidarité, entraide et générosité. C’est une ambassadrice en or » a commenté Virginie Sainte-Rose, responsable communication & marketing partenariat Decathlon Paris 2024, dans un communiqué. « A travers son histoire, elle a mis en lumière le rôle indispensable de ces milliers d’acteurs de l’ombre qui assurent le bon déroulement de chaque Jeux Olympiques et Paralympiques. Dotée d’un super état d’esprit, sa double culture serbo-japonaise lui donne une vision très large sur le monde. »

Le résumé de cette histoire en vidéo

Dans le détail, la collection capsule Decathlon x Paris 2024 comporte 3 pièces : un t-shirt, un hoodie et une parka. Des produits qui mettent en avant la signature « Rêve crew ». « Si le rêve traduit, au sens premier du terme, l’exercice d’imagination en étant éveillé ou endormi, « rêve » désigne en anglais ancien l’officier local, celui qui est au service de l’autre » ajoute le communiqué.

Tee shirt : 30€ (10 000 exemplaires)

Hoodies : 70€ (3 600 exemplaires)

Parka : 150€ (200 exemplaires)

La collection sera disponible en prévente le 30 octobre sur le site decathlon.fr