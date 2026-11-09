Pour le Black Friday, Esprit Padel Shop mise sur une opération originale mêlant influence marketing et gaming. Trois créateurs de contenu mobilisent leurs communautés pour débloquer 15.000 euros de récompenses.

Une course sans raquette, mais avec des récompenses à la clé. À l’occasion du Black Friday, Esprit Padel Shop lance la « Padel Race », une activation marketing qui transforme les achats en ligne en compétition entre communautés.

Du 1er au 30 novembre, trois créateurs de contenu spécialisés dans le padel, Albano, Chiquiteur et Mattis, mobilisent leurs abonnés autour d’un objectif commun : faire progresser leur jauge grâce aux commandes passées avec leur code respectif.

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Au total, 48 paliers sont à débloquer. Chaque objectif atteint déclenche un tirage au sort permettant à un acheteur de remporter un cadeau ou une expérience. Une quatrième jauge, commune à Esprit Padel Shop, complète le dispositif.

Avec cette opération, l’enseigne française emprunte aux codes du gaming : progression collective, compétition, récompenses et sentiment d’appartenance.

Huit heures de live sur les réseaux

Le temps fort est prévu les 26 et 27 novembre, avec deux rendez-vous en direct. Le jour du Black Friday, huit heures de live seront diffusées sur YouTube, Instagram et TikTok, de 9h à 17h. La dotation totale atteint 15.000 euros.

« Nous voulions proposer une autre expérience, avec une histoire qui se construit au fil du mois », explique Joffrey Gilant, cofondateur d’Esprit Padel Shop.

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