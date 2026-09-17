Clem Qui Court prépare l’un des gros événements running de la fin d’année. Le 7 novembre, sa backyard caritative réunira stars du trail, créateurs de contenu et membres de sa communauté.

100 coureurs, 25 heures et une boucle de 6,706 km à répéter jusqu’à l’épuisement. Le 7 novembre, Clem Qui Court organisera les « 25h qui courent », une backyard caritative diffusée en direct sur Twitch au profit de l’association Rêves, qui accompagne des enfants et adolescents gravement malades.

Le principe est redoutable : les participants doivent terminer une boucle en moins d’une heure avant de repartir à l’heure suivante. L’épreuve s’arrêtera au maximum après 25 boucles.

Blandine L’Hirondel, Mathieu Blanchard, Tibo InShape…

Pour son événement, le créateur de contenu a constitué un casting XXL mêlant trail et Internet. Blandine L’Hirondel, récente gagnante de l’UTMB, Mathieu Blanchard, Ludovic Pommeret, Théo Detienne, Benoît Girondel ou encore Aurélien Sanchez sont annoncés. Kilian Jornet apparaît également dans la communication autour du projet, sans que sa participation soit confirmée.

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Face à eux, plusieurs poids lourds du web : Tibo InShape, Domingo, Zack Nani, Baghera, Cossi, Nico Mathieux ou Diego Sarthou. L’ancien cycliste professionnel Arnaud Démare et Mathis Dumas, guide d’Inoxtag sur l’Everest, complètent notamment le casting.

Des partenaires de choix

La moitié du peloton sera toutefois réservée au public. 50 places doivent être attribuées à la communauté grâce à des « tickets d’or », dont les modalités précises restent encore à dévoiler.

Côté business, Clem Qui Court s’est déjà entouré de plusieurs partenaires : Brooks, dont il est ambassadeur, Deezer France et Ciao Energy, la boisson lancée par Squeezie, Léna Situations et Inoxtag. « Promis, vous avez donné l’argent aux bonnes personnes », écrit sur Instagram l’influenceur pour les remercier de l’accompagner sur sa backyard.

En bref, un dispositif qui rapproche encore davantage cette course des grands événements sportifs imaginés par les créateurs de contenu, comme le GP Explorer, le Eleven All Stars ou encore le Crunch Creator.

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