La Ligue Nationale de Basket renouvelle sa collaboration avec l’agence LaSource pour cinq saisons supplémentaires. Un accord élargi à la data, au CRM, aux contenus numériques et à l’accompagnement des clubs professionnels.

La Ligue nationale de basket (LNB) poursuit sa transformation numérique aux côtés de LaSource. Les deux partenaires ont prolongé leur collaboration pour cinq saisons supplémentaires, jusqu’en 2030-2031.

Engagé en 2025, ce partenariat stratégique avait notamment permis de moderniser les plateformes web et mobiles de la Ligue. Le nouvel accord élargit désormais son périmètre à la production de contenus, au développement commercial, à la data et au CRM, avec une implication renforcée des clubs professionnels.

De très belles audiences numériques

Cette prolongation intervient après une forte progression des audiences numériques. Les réseaux sociaux de la Betclic Élite ont enregistré 11,1 millions d’interactions en 2025-2026 (+109 %), tandis que le site de la LNB a dépassé les 300.000 utilisateurs uniques en septembre 2026.

La Ligue souhaite également capitaliser sur les 50.000 nouvelles inscriptions enregistrées dans sa base de données pour mieux connaître ses supporters et personnaliser ses campagnes marketing.

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Autre nouveauté : la création d’un « Atelier Clients », réunissant clubs, LNB et UCPB autour de problématiques commerciales et opérationnelles.

« Nous voulons donner envie de suivre un joueur, puis son club, puis le championnat », explique Fabrice Jouhaud, directeur général de la LNB.

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