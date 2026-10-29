Née de l’initiative de deux amis passionnés de padel, Rivage veut se faire une place sur un marché concurrentiel grâce au design et à des prix accessibles. Ses fondateurs détaillent leur stratégie.

Alors que le padel poursuit son développement en France, de nouvelles marques tentent de se faire une place face aux équipementiers historiques. C’est le cas de Rivage, lancée par deux amis de seulement 19 ans, Mathis Vermeille (Alius sur les réseaux sociaux) et Paul Wegler, qui souhaitaient proposer des raquettes à la fois élégantes, performantes et accessibles. Financement, fabrication, politique tarifaire et stratégie marketing… les fondateurs reviennent sur les coulisses de leur projet.

Sport Buzz Business : Comment est née l’idée de créer Rivage Padel ?

Mathis : L’idée de créer notre propre marque de padel nous est venue au début du printemps dernier. À ce moment-là, je souhaitais m’acheter une nouvelle raquette et Paul, l’un de mes meilleurs amis, était avec moi. Après avoir regardé de nombreux modèles et comparé leurs prix, je ne trouvais rien qui me correspondait vraiment. Je suis un joueur de padel régulier et je recherchais une raquette à la fois élégante, performante et accessible financièrement. C’est à ce moment-là qu’on s’est dit : « Pourquoi ne pas créer les nôtres ? »

Nous étions convaincus que notre marque pouvait trouver sa place sur le marché, car nous avions identifié plusieurs attentes que beaucoup de joueurs partagent : pouvoir s’identifier à sa raquette grâce à son design, bénéficier d’un matériel performant et de qualité, le tout à un prix raisonnable.

Le design occupe une place centrale dans votre positionnement. Comment comptez-vous vous différencier des marques déjà présentes sur le marché ?

Dès le départ, nous voulions quelque chose de classe, ni trop sobre, ni trop extravagant. Une raquette qui attire le regard, qui donne envie de la prendre en main et d’aller jouer simplement en la voyant. Pour cela, il nous fallait un nom élégant et une véritable direction artistique, avec une attention particulière portée aux détails.

Comme Paul l’explique dans notre vidéo d’annonce, contrairement au tennis, une raquette de padel offre une grande surface sur laquelle il est possible de travailler le design. Et selon nous, cette possibilité n’est pas encore suffisamment exploitée par les autres marques. Nous voulons donc faire du design l’une des véritables signatures de Rivage, sans jamais sacrifier les performances.

Nous espérons évidemment grandir rapidement, notamment grâce à ma communauté déjà bien présente dans le monde du tennis, aux réseaux sociaux et aux collaborations que nous souhaitons développer. Nous sommes convaincus du potentiel de nos produits. Le véritable défi est maintenant de réussir à les faire connaître et à montrer aux joueurs ce qui les différencie.

« Notre priorité n’est donc pas de réaliser la marge la plus importante possible »

Comment avez-vous construit votre modèle économique et votre politique tarifaire ?

Concernant notre stratégie économique, ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons volontairement choisi de proposer une raquette à un prix accessible, sans faire de compromis sur la qualité. Notre raquette est notamment conçue avec du carbone 12K, un matériau que l’on retrouve également sur des modèles bien plus coûteux.

Avant même de réfléchir à une stratégie commerciale, nous nous sommes mis à la place des clients, puisque nous sommes nous-mêmes des joueurs de padel. Nous voulions retrouver dans une seule raquette tous les critères que nous recherchions : un beau design, de bonnes performances, des matériaux de qualité et surtout un prix raisonnable.

Notre priorité n’est donc pas de réaliser la marge la plus importante possible, même si la rentabilité reste évidemment indispensable pour faire vivre et développer la marque. Notre objectif est avant tout de permettre au plus grand nombre de joueurs de profiter d’un matériel de qualité, sans devoir dépenser des sommes considérables.

« Nous aimerions pouvoir rapprocher notre production »

Où sont fabriquées vos raquettes et quelle place occupe la France dans votre processus de création ?

Nos raquettes sont actuellement fabriquées en Chine, comme celles de très nombreuses marques présentes sur le marché. À plus long terme, nous aimerions toutefois pouvoir rapprocher notre production et, idéalement, fabriquer nos raquettes en Europe.

En revanche, toute la partie créative est réalisée en France. Pour être précis, c’est moi qui imagine et réalise personnellement les designs de nos raquettes, de A à Z. C’est une partie du projet qui me tient particulièrement à cœur.

Pourquoi avoir lancé deux modèles aux couleurs de la France et quelle est votre stratégie concernant les éditions limitées ?

Nous avons souhaité commencer par la France, tout simplement parce que c’est notre pays et que cela nous semblait être une évidence pour lancer Rivage. Pour cette première collection, nous avons créé deux modèles : la France Bleue et la France Noire, cette dernière étant proposée en édition limitée.

L’idée était de proposer dès le lancement deux identités visuelles différentes : une raquette plus originale et affirmée avec la France Bleue, et une version plus sobre et classique avec la France Noire. Pour le moment, nous souhaitons conserver une base technique commune à nos différents modèles et les différencier principalement par leur design. Cela permet aux joueurs de choisir une raquette qui correspond à leurs goûts, sans avoir à faire de compromis sur ses caractéristiques.

Comment avez-vous financé le lancement de Rivage ?

Nous avons financé le lancement de Rivage essentiellement avec nos propres économies. Nous avons également reçu quelques aides de nos familles, qui croient beaucoup en notre projet et nous soutiennent depuis le début.

Mais nous n’avons pas fait appel à des investisseurs extérieurs. C’est un projet que nous avons construit nous-mêmes, avec nos moyens, beaucoup de travail et surtout énormément de motivation.

« Les raquettes ne sont qu’un début »

Quels leviers marketing comptez-vous privilégier pour développer la notoriété de Rivage ?

Pour les prochains mois, nous souhaitons principalement nous concentrer sur notre visibilité, notamment à travers les réseaux sociaux, des collaborations avec de bons joueurs de padel, des créateurs de contenu et, nous l’espérons, plusieurs clubs.

Quelles sont vos ambitions pour Rivage à plus long terme ?

Nous avons également de grandes ambitions concernant le développement de notre gamme. Les raquettes ne sont qu’un début : nous souhaitons proposer rapidement des balles, du textile et, à terme, d’autres équipements autour du padel.

Évidemment, notre ambition est de faire grandir Rivage autant que possible et d’en faire une marque reconnue dans le monde du padel. Mais au-delà des chiffres et des objectifs commerciaux, ce qui nous motive réellement, c’est de construire une marque à laquelle les joueurs puissent s’identifier. Une marque qui propose de beaux produits, performants, accessibles, et qui donne envie de jouer.

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