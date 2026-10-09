adidas s’associe à Zinédine Zidane pour lancer les Metalbone ZZ, deux raquettes de padel à son nom. Une collaboration qui accompagne le développement de la marque sur ce marché.

Après le football, Zinédine Zidane prête son nom à des raquettes de padel. adidas vient de dévoiler les Metalbone ZZ, une collection exclusive développée avec l’ancien numéro 10 des Bleus, déclinée en deux modèles commercialisés à 180 et 300 euros. L’entraîneur de l’équipe de France les présente sur ses réseaux sociaux dans une pub où il est accompagné par un certain Ale Galán.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas padel (@adidaspadel)

Une version premium et une autre plus grand public

La Metalbone ZZ Carbon, affichée à 300 euros, constitue la version premium. Destinée aux joueurs avancés, elle adopte une forme ronde, un équilibre centré et une surface en carbone, associés à une mousse EVA Soft Performance. Elle bénéficie également d’un packaging spécifique à cette collaboration.

Plus accessible, la Metalbone ZZ Team, proposée à 180 euros, mise sur une surface en fibre de verre pour offrir davantage de souplesse et de confort.

Les deux modèles reprennent plusieurs technologies de la gamme Metalbone, notamment Octagonal Structure, Low Poly et Extra Power Grip.

Renforcer encore sa place sur le marché du padel

Avec cette collection, adidas capitalise sur la popularité de Zidane pour renforcer sa présence sur le marché du padel, en pleine expansion en France.

Le lancement intervient également à un moment particulièrement favorable pour la visibilité de l’ancien champion du monde, récemment nommé sélectionneur de l’équipe de France. Une nouvelle occasion pour adidas de valoriser son partenariat historique avec l’une des figures les plus populaires du sport français.

A lire aussi : « 2026 représentait le bon moment » : Maxime Giroud explique pourquoi Perrier mise sur l’Alpine Paris Major Premier Padel