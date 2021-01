Evènement – Pourquoi et comment participer à la Global Sports Week 2021 (1-5 février 2021) ?

La semaine prochaine se déroule la Global Sports Week 2021, un évènement dont Sport Buzz Business est partenaire média.

Pour cette seconde édition de la GSW organisée en ligne, les organisateurs misent sur des conférences de haut niveau et une plateforme d’influence et de networking déployée à l’échelle mondiale. Avec cette édition digitale, ce sont plusieurs milliers de participants du monde entier qui sont attendus du 1er au 5 février pour s’informer, s’inspirer et être visible.

Conçu sur un modèle freemium, l’offre billetterie varie d’un accès gratuit à un « billet pro » à 245€ HT en passant par le billet classique à 195€ HT.

POURQUOI PARTICIPER A LA GLOBAL SPORTS WEEK 2021 ?

UNE PLATEFORME IMMERSIVE D’ IDEES ET D’INSPIRATION

– Trois jours de contenus exclusifs dans des formats innovants et immersifs

– Deux chaines lives virtuelles et une plateforme annuelle de replays à la demande

– Des speakers de renom, des acteurs du changement culturel ainsi que la nouvelle génération partageant sur scène

– Des discussions et débats en direct depuis six villes mondiales situées sur quatre continents

– Des visites en coulisse et depuis des lieux iconiques à travers le monde

UNE PLATEFORME D’INFLUENCE ET DE NETWORKING A L’ECHELLE MONDIALE

– Echangez avec près de 10 000 acteurs majeurs de l’écosystème international du sport mondial

– Participez activement à la définition de l’agenda de la nouvelle ère du sport

– Soyez présents lors des grandes annonces prévues et profitez de la plateforme médiatique internationale de la Global Sports Week

UNE PLATEFORME COMMERCIALE OFFRANT UNE VISIBILITE INTERNATIONALE

– Une nouvelle plateforme GSWConnect disposant d’outils de networking basés sur l’IA

– Ciblez, programmez et maximisez la pertinence de vos interactions professionnelles

– La GSWMarketplace – nouvel espace virtuel d’exposition, fournissant une mise en avant accessible pour les entrperises et organisations de toute taille

LES SPEAKERS DE LA GLOBAL SPORTS WEEK 2021

Pour monter un programme de conférences de « haut niveau », les organisateurs ont mobilisé leur carnet d’adresse. Justine Hénin, Gérard Piqué, Didier Drogba, Tony Parker, Tony Estanguet… mais également des dizaines de dirigeants et exécutifs des plus grandes institutions comme le CIO, la NBA, l’UEFA, l’ATP, Tokyo 2020, Paris 2024, LA 2028, adidas, l’OMS,.. La liste complète est tellement longue !

Outre Paris, 5 autres futures villes hôtes des Jeux Olympiques (Tokyo, Pékin, Milan, Dakar (JOJ) et Los Angeles) seront à l’honneur et accueilleront les speakers.

Pour plus d’informations sur l’évènement, rendez-vous sur globalsportsweek.com