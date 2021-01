Samba Digital lance Sports Translate !

Samba Digital est heureuse d’annoncer le lancement de Sports Translate, une plateforme de traduction en ligne qui accompagne les acteurs de l’industrie du sport dans leur stratégie d’ouverture à l’international.

Sports Translate permet à ses clients la gestion de leurs projets de traduction, sous-titrage, voice-over et interprétariat. Afin de garantir un niveau de service optimal, la plateforme a testé et rassemblé les meilleurs traducteurs spécialisés dans le monde du sport. Sports Translate met ainsi à disposition près de 150 traducteurs couvrant plus de 20 langues, et capables de couvrir les besoins de l’ensemble des départements d’une organisation (communication, commercial, marketing, financier, médical, RH, juridique).

Frédéric Fausser, CEO de Samba Digital, déclare : « Nous avons identifié chez nos clients un besoin accru de traduction notamment concernant le sous-titrage de leurs contenus vidéos. Sports Translate offre une solution clé en main et accompagne nos clients de A à Z dans leurs démarches grâce à une prestation haut de gamme et personnalisée. Notre objectif : permettre aux clubs, ligues fédérations ou autres acteurs sportifs de s’adresser aux fans du monde entier pour un budget limité. »

Résolument épurée, l’interface présente un design élégant et ses fonctionnalités sont très facilement accessibles afin de permettre la création d’un projet en quelques secondes. Un chef de projet est alloué durant toute la durée de vie du projet afin d’assurer la coordination et permettre la communication entre le client et les traducteurs assignés.

Que ce soit pour le sous-titrage d’une interview, la traduction de publications pour les réseaux sociaux, la mise à disposition d’un interprète pour une conférence de presse ou encore l’ajout d’une voix-off sur un clip, Sports Translate saura répondre avec rapidité et qualité à vos besoins.

Les avantages proposés par Sports Translate offre différents avantages :

• La plateforme est accessible 24h/24 et 7j/7.

• Votre devis est créé automatiquement une fois le projet importé

• Un projet urgent peut être traité en moins de deux heures par nos équipes

• Tous les projets font l’objet d’un contrôle qualité et d’une relecture

• Aucun engagement contractuel. L’accès à la plateforme est gratuit.

• Les meilleurs traducteurs de l’industrie sportive réunis sur une seule plateforme

Venez nous rencontrer sur notre stand digital lors de la Global Sport Week 2021 du 1er au 5 février !

À PROPOS DE SAMBA DIGITAL

SAMBA DIGITAL est une agence digitale américaine spécialisée dans le sport et le divertissement qui travaille avec les détenteurs de droits pour développer leurs audiences à travers le monde.

L’objectif principal de SAMBA DIGITAL est d’aider ses clients à développer leur présence à l’international. L’agence travaille avec des clients dans les domaines du football, du basket, du rugby, du tennis, des sports auto, du cyclisme, du betting et eSports.

Les experts de SAMBA DIGITAL gèrent le contenu localisé, les relations publiques et la stratégie de communication internationale d’acteurs prestigieux tels que le PSG, la Bundesliga, la Juventus, Liverpool, les Orlando Magic…

Contact :

Jean-Philippe Dubois

+33 7 77 81 34 93

jp.dubois@sambadigital.com