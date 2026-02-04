Haier dévoile « Jouez avec les Numéros Un » avec le Paris Saint-Germain. Diffusée du 1er au 22 février, la campagne associe gestes des joueurs et précision des appareils, avec un plan média TV, digital et social.

Partenaire officiel du Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, Haier lance sa nouvelle campagne publicitaire « Jouez avec les numéros un », diffusée du 1er au 22 février sur les canaux TV, digitaux et sociaux. Son nom fait évidemment référence aux derniers succès du club de la capitale, vainqueur de sa première Ligue des champions en mai 2025.

À travers un film à l’esthétique épurée, la marque met en parallèle les gestes de haute précision des joueurs parisiens et la performance de ses appareils électroménagers. Chaque action – contrôle, enchaînement, frappe – fait écho aux cycles et réglages des produits Haier, illustrant une promesse commune autour de l’exigence, la maîtrise et le fiabilité. Six joueurs de l’équipe championne d’Europe jouent les acteurs dans cette pub : Marquinhos, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery.

La prise de parole valorise l’ensemble des gammes (réfrigération, lavage, cuisson, lavage vaisselle) ainsi que l’univers TV, nouveau territoire stratégique pour la marque. L’objectif est clair : associer innovation technologique, design premium et expérience utilisateur dans un même récit de performance.

Ce partenariat, un levier de visibilité mondiale

Imaginée avec Webedia, la campagne s’appuie sur six spots et un dispositif créatif global. La production est signée IDZ Prod, avec une réalisation orientée mouvement et précision.

Soutenue par des activations retail et des prises de parole tout au long de la saison, l’opération vise une couverture de 60 % de la cible. Une nouvelle étape dans l’activation du sponsoring Haier–PSG, pensé comme un levier de visibilité mondiale et d’engagement fans.

