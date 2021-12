Fan Experience – La JL Bourg Basket offre une soirée « Casa de Papel » à ses spectateurs et un braquage à 1000€

Début décembre, le club de basket de la JL Bourg Basket a offert à ses supporters une soirée spéciale autour du thème de la série « La Casa de Papel ».

Afin d’enrichir la Fan Experience et de proposer plus qu’un simple match, le club de Bourg en Bresse a plongé les spectateurs dans une ambiance spéciale à la salle Ekinox lors du match d’Eurocup contre Bursaspor.

De l’annonce du match, aux animations le jour J (35 danseurs sur le parquet), le club s’est imprégné de l’ambiance de la célèbre série diffusée sur Netflix.

« Le gagnant vient de recevoir un virement de 1000€ »

A l’issue de cette soirée, un spectateur est reparti avec « le gros lot ». « Nous avons lancé un ballon par tribune. Les 4 personnes sont descendues sur le parquet à la fin du match. On a tiré une premiere boule au sort pour éliminer un candidat, puis une seconde pour éliminer un second et avoir deux finalistes. La troisième boule tirée a désigné le gagnant qui vient de recevoir un virement de 1 000euros ! » nous précise Loïc Michel, Directeur Marketing Communication de la JL Bourg.

« Le club a fait de la dimension spectacle un axe fort, un axe de différenciation »

« Depuis de nombreuses saisons, le club a fait de la dimension spectacle un axe fort, un axe de différenciation. On ne vient pas seulement à un match, mais à une soirée basket où l’expérience dépasse le cadre sportif » ajoute Loïc Michel. « Cette saison, on a souhaité aller plus loin en s’essayant à des immersions. On travaille dès maintenant sur la prochaine. »

Pour mener à bien ce projet, le directeur Marketing et Communication s’est appuyé sur son équipe composée d’un Community Manager, un chargé de communication, un gestionnaire d’événement et d’un responsable logistique et speaker. « Nous avons également travaillé avec quelques prestataires pour la vidéo (Dan Javourez) et l’immersion avant l’entrée dans la salle (UnityFlo Elec) » ajoute Loïc Michel.