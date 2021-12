Football – Le Coq Sportif dévoile le nouveau maillot du Cameroun pour la Coupe d’Afrique de Nations

Aujourd’hui, Le Coq Sportif a dévoilé le nouveau maillot domicile de l’équipe du Cameroun. Un maillot de football qui sera notamment porté pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations organisée au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

Pour le designe de ce nouveau jersey, le coq sportif a travaillé avec la FECAFOOT et des joueurs de la sélection camerounaise. « ll s’inspire des couleurs vert, rouge et jaune du drapeau du Cameroun. Le maillot est conçu en jacquard, une matière technique, légère et respirante. Le Lion marque ce maillot de ses griffes d’une empreinte forte et puissante. Le badge brodé du Coq Sportif se place entre la tête de lion, emblème de la sélection, et le badge de la fédération camerounaise de football. »

Pour rappel, Le Coq Sportif est redevenu l’équipementier de la Fédération Camerounaise de Football en 2019. Une institution désormais présidée par un certain Samuel Etoo. « Des événements seront organisés par Le Coq Sportif au Cameroun pour inviter les supporters à célébrer « leur terre des lions » » précise le communiqué.