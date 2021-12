Paris 2024 dévoile ses ambitions pour la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques organisée sur la Seine

Suite au dernier Conseil d’Administration de l’année de Paris 2024, l’organisation a dévoilé au grand public les grands principes et le concept de la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se déroulera sur la Seine.

« On vous le promet, la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera absolument magique : elle sera avant-gardiste ; elle sera populaire et ouverte au plus grand nombre ; elle révélera au monde le meilleur de nous-mêmes, et tout le monde est invité à la fête ! » C’est par ces mots que Tony Estanguet, Président de Paris 2024, introduit officiellement le concept d’une cérémonie d’ouverture qui se veut « révolutionnaire ».

🎙 Tony Estanguet explique pourquoi la cérémonie d'ouverture de @Paris2024 aura lieu sur la Seine "C'est l'ambition de donner accès au plus grand nombre à cette cérémonie" 🤩 pic.twitter.com/euOS5BRFRw — francetvsport (@francetvsport) December 13, 2021

Une cérémonie gratuite pour certains spectateurs

160 bateaux, au moins 600 000 spectateurs attendus… L’Opening Ceremony de Paris 2024 s’annonce spectaculaire, loin d’un stade « clos et fermé ». Les quais et les ponts de la ville de Paris accueilleront les spectateurs dont certains n’auront pas à débourser le moindre euros pour s’installer à proximité du spectacle (quais hauts). C’est la première fois qu’une cérémonie se déroulera en dehors d’un stade avec un accès gratuit pour certains. Bien évidemment, il y aura une billetterie pour le grand public et une billetterie VIP. On Location, Fournisseur exclusif Hospitalité Paris 2024, proposera l’ensemble des offres expérientielles Hospitalités de cette cérémonie.

Dans le détail, le parcours prévoit 6 kilomètres, du pont d’Austerlitz au pont d’Iéna situé à côté de la Tour Eiffel et du Trocadéro. Un défilé et une mise en scène des monuments de Paris qui promettent une « Fan et athlete experience » inoubliable.

« Le coût de la cérémonie sera intégré à la matrice budgétaire du comité d’organisation, financé à 97% par des recettes privées. Le choix de la direction artistique de la cérémonie d’ouverture interviendra courant 2022 » ajoute le communiqué.

Paris 2024 – Les orientations stratégiques pour 2022

Parmi les chantiers prioritaires 2022 : la stabilisation du calendrier des compétitions et des activités test ; la finalisation des stratégies relatives à la billetterie, aux célébrations en ville et aux volontaires.

Paris 2024 continuera à déployer ses programmes d’engagement pour s’adresser au plus grand nombre. 2022 verra également le lancement de la mascotte de Paris 2024, un des éléments clés de la future réussite de la stratégie merchandising de l’organisation. « En matière de durabilité, Paris 2024 mettra à profit l’année 2022 pour finaliser son plan de restauration durable, et développer sa stratégie d’économie circulaire. Enfin, Paris 2024 poursuivra ses programmes d’héritage concernant la lutte contre la sédentarité, dans les écoles, les entreprises et au sein des territoires (design actif), et le déploiement de son Fonds de dotation. » ajoute le communiqué.