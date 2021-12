Nike fait l’acquisition de RTFKT (NFT, Metaverse,…)

Hier, Nike a officialisé l’acquisition de RTFKT, société spécialisée dans la création d’objets de collection pour l’univers digital, Metaverse ou encore NFT notamment.

« Cette acquisition est une autre étape qui accélère la transformation numérique de Nike et nous permet de servir les athlètes et les créateurs à l’intersection du sport, de la créativité, du jeu et de la culture », a déclaré John Donahoe, président de NIKE Inc, dans un communiqué. « Nous acquérons un équipe de créateurs très talentueuse avec une marque authentique et connectée. »

Fondée en 2020 par Benoit Pagotto, Chris Le et Steven Vasilev, RTFKT est une marque qui tire partie de la technologie blockchain en se positionnant sur le marché des NFTs, la réalité augmentée et autres expérience virtuelles. RTFKT s’est notamment fait connaître en concevant de nombreuses sneakers virtuelles.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Une annonce qui intervient quelques semaines après le lancement de NikeLand avec Roblox.