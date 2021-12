Optic 2000 devient « Supporteur Officiel » des JO de Paris 2024

Ce midi, Optic 2000 a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Paris 2024. L’enseigne coopérative devient « supporteur officiel » des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

L’accord a été signé à l’occasion d’un conseil d’administration extraordinaire entre Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Olivier Padieu, Président de la coopérative Optic 2ooo et Benoît Jaubert, directeur général.

« Ce partenariat va accompagner notre ambition et nos projets de transformation »

« Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il représente, à nos yeux, toutes les valeurs que nous portons depuis 50 ans dans notre enseigne : le collectif , l’engagement en faveur du bien-être visuel pour toutes et tous, et l’accompagnement de nos clients, dans toute leur diversité. Nous avons l’ambition de devenir les opticiens et les opticiennes coachs de la santé visuelle des Français et référents sur l’équipement sportif. Ce partenariat va accompagner notre ambition et nos projets de transformation » commente Olivier Padieu, Président du groupement Optic 2ooo, dans un communiqué.

A travers ce partenariat, Optic 2000 souhaite s’engager encore plus dans le sport et la santé. Des actions débuteront à partir du mois de mars 2022. L’enseigne organisera notamment des animations et des rencontres autour de l’importance de la pratique sportive et de la préservation de son capital visuel. Partenaire depuis 10 ans de Trésor Makunda (5 fois médaillé paralympique), Optic 2000 veillera également à sensibiliser le grand public sur le handicap de la malvoyance. En outre, Optic devrait se constituer une team d’ambassadeurs et les accompagner jusqu’en 2024.

En outre, Optic 2ooo a signé avec Julbo (lunettes solaires de sport) un accord de référencement exclusif de Produits Officiels Sous Licence sur le réseau optique. Dès mars 2022, une collection complète à l’effigie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera disponible dans tous les magasins Optic 2ooo. « Cette collection sera composée de lunettes solaires liées à la performance pour tous les fans de sports, les petits comme les grands, au travers d’une gamme Paris 2024 et une gamme aux couleurs de l’Equipe de France » précise le communiqué.

Au rang de « Supporteur Officiel », Optic 2000 rejoint notamment des marques comme DXC Technologie ou encore Sodexo.