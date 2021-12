Droits TV – LaLiga signe un nouveau contrat domestique à 5 milliards d’euros sur le cycle 2022-2027 avec Movistar et DAZN

Hier, la ligue espagnole de football LaLiga a officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion de cing saisons sur son marché domestique, portant sur le cycle 2022-2027, avec Movistar et DAZN.

Dans le détail, ce contrat « droits TV » concernant LaLiga Santander uniquement s’élève à un total de 4,95 milliards d’euros, soit une moyenne d’1 milliard d’euros par saison environ. Movistar (Telefonica) diffusera 5 rencontres par journée de championnat ainsi que 3 journées en intégralité et DAZN diffusera les 5 autres matchs.

« Le montant total représente une augmentation par rapport au cycle précédent sur ces lots » précise LaLiga dans son communiqué. Les droits de la seconde division, LaLiga SmartBank, seront mis en vente entre février mars 2022. Le lot des matchs en clair de LaLiga Santander sera également mis en vente sur cette période.

« De nombreuses offres ont été reçues, démontrant l’intérêt des principaux opérateurs nationaux et internationaux pour la Liga grâce à son excellent produit audiovisuel, sa stabilité économique et ses récents accords stratégiques » ajoute LaLiga. « Ce dernier appel d’offres a vu apparaître de nouveaux acteurs de la diffusion avec des modèles de distribution disruptifs adaptés au marché actuel. Cette nouvelle configuration permettra une meilleure diffusion des contenus, et offrira ainsi aux supporters un meilleur accès au football. »

Rappelons que la plateforme de streaming DAZN est déjà bien implantée en Espagne et diffuse notamment la F1, la MotoGp, la Premier League, l’Euroleague… De son côté, Telefonica est un partenaire média de LaLiga depuis de nombreuses années.

« L’attribution de ces droits représente un investissement local stratégique pour nous sur un marché clé et fait partie de l’élan mondial que nous menons » précise James Rushton, co-PDG du groupe DAZN. « C’est une preuve supplémentaire que nous avons bien dépassé le point de basculement de la télévision payante linéaire vers les services de streaming. »

Un nouveau contrat de diffusion qui fait suite à la signature d’un accord entre LaLiga et le fonds CVC. Un accord validé par 37 clubs sur 42 qui permettra à la ligue et les clubs de recevoir un total de 1,994 milliard d’euros pour investir dans la technologie, l’innovation, l’internationalisation et les initiatives de croissance sportive.