Le FC Versailles, club de National, lance une opération marketing inédite : acheter un maillot… pour tenter de gagner un lingot d’or. Inédit dans l’univers du foot.

Acheter un maillot et recevoir… un lingot d’or. C’est l’opération aussi inattendue qu’ambitieuse lancée cette semaine par le FC Versailles, pensionnaire de National. Le club francilien a dévoilé un partenariat avec Godot & Fils, maison française spécialisée dans l’achat et la vente de métaux précieux, pour accompagner la sortie de deux tuniques dorées baptisées L’Élégant et L’Audacieux.

Le principe : chaque achat d’un maillot Gold (vendu sur la boutique en ligne entre 75 et 95 euros) donne accès à un tirage au sort. Cinq lingots seront directement glissés dans les colis des gagnants : deux de 20 g (environ 2 920 €), deux de 10 g (1 474 €) et un de 5 g (740 €), leur valeur pouvant évoluer selon le cours de l’or.

« Un moment que les gens vont retenir »

« On voulait créer un moment que les gens vont retenir », explique le président Alexandre Mulliez sur LinkedIn. « Avec Godot & Fils, tout matchait : Versailles, l’or, le Roi Soleil, nos maillots Gold. Mais il fallait que le supporter vive quelque chose de concret, pas qu’il voie un énième logo. »

L’opération ne s’arrête pas là. Deux autres activations sont prévues d’ici la fin de saison. Le 3 avril, lors de FC Versailles–Sochaux, chaque billet composté donnera accès à un jeu concours avec, à gagner, un Louis d’Or (environ 789 €) et un maillot Gold. En mai, une chasse au trésor grandeur nature sera organisée dans la ville de Versailles, avec un lingot de 10 g à la clé.

« On est obligés d’innover »

Pour le club yvelinois, l’objectif est clair : se différencier dans un marché du sponsoring ultra-concurrentiel. « On arrive en dernier dans le jeu. On est obligés d’innover », assume Alexandre Mulliez.

Une activation rare à ce niveau, pensée comme un véritable levier d’engagement, et un exemple supplémentaire de créativité marketing dans le football français.

