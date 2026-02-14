Lors d’une visite à Bahreïn, Carlos Alcaraz a vu sa montre disparaître des visuels officiels d’Aston Martin. Une retouche révélatrice des enjeux commerciaux autour des sponsors horlogers en Formule 1.

De passage sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, Carlos Alcaraz a rendu visite à son compatriote Fernando Alonso lors des essais de présaison de Aston Martin F1 Team. L’écurie britannique a partagé plusieurs photos de la rencontre sur ses réseaux sociaux, accompagnées du message « Serving Aura ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aston Martin Aramco Formula One™ Team (@astonmartinf1)

Un détail n’a cependant pas échappé aux internautes : la montre portée par Alcaraz a été effacée numériquement sur certains visuels. Une retouche loin d’être anodine. Aston Martin vient en effet d’officialiser Breitling comme montre officielle pour la saison 2026.

Des équipes marketing vigilantes

Or, le numéro un mondial est ambassadeur de Rolex et portait un Cosmograph Daytona lors de sa visite. Pour éviter toute exposition d’une marque concurrente, l’équipe a donc supprimé le garde-temps avant diffusion.

Un exemple concret de la vigilance des équipes marketing face aux contrats de sponsoring croisés, particulièrement stratégiques en Formule 1.

A lire aussi : Formule 1 : Alpine dévoile sa nouvelle monoplace depuis un bateau de son sponsor MSC Cruises