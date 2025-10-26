Médias – L’Équipe s’allie à Eurosport pour une offre d’abonnement inédite

L’Équipe lance une offre couplée avec Eurosport, donnant accès aux chaînes du groupe et à tous ses contenus premium sur une seule plateforme. Un tournant dans la stratégie numérique du média sportif.

Le paysage de la consommation sportive en ligne continue d’évoluer. Ce mercredi 22 octobre, L’Équipe a annoncé le lancement de L’Équipe + Eurosport, une offre d’abonnement couplée inédite qui permet de suivre l’intégralité des chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport 360 directement depuis les plateformes numériques du quotidien sportif. Une manière pour le groupe Amaury de renforcer son positionnement face à la fragmentation croissante des droits et des offres OTT.

2 euros de plus que l’offre classique de L’Équipe

Concrètement, les abonnés pourront accéder, via le site et l’application L’Équipe (mobile, tablette ou TV), à l’ensemble des contenus éditoriaux du média — articles premium, vidéos, podcasts, documentaires, newsletters signatures, journaux et magazines numériques — tout en bénéficiant du flux en direct des chaînes Eurosport. L’abonnement inclut deux comptes utilisateurs pour 10,99 € par mois (avec engagement) ou 14,99 € sans engagement, soit seulement 2 € de plus que l’offre classique de L’Équipe. Dans le cas d’un engagement annuel, le coût revient à 5,50 € par mois et par personne.

Cette intégration technique et commerciale illustre une logique d’alliance stratégique entre deux acteurs complémentaires : L’Équipe, fort de son ancrage éditorial et de son audience numérique massive, et Eurosport, détenteur de nombreux droits premium. Le programme proposé reflète cette ambition : tennis (Masters 1000, ATP 500, Open d’Australie, US Open), cyclisme (Giro, Tour de France, Vuelta, classiques), sports d’hiver, sans oublier les JO d’hiver et le Rolex Paris Masters, premier grand rendez-vous de ce partenariat.

Diffusion géobloquée

Les abonnés peuvent visionner ces contenus sur TV via la fonction cast ou l’application Android/Google TV de L’Équipe. Seule limite : la diffusion reste géobloquée, les chaînes Eurosport n’étant accessibles qu’en France.

Avec cette offre, L’Équipe s’inscrit dans une stratégie de “super abonnement sportif”, visant à regrouper au sein d’une même interface l’expérience éditoriale et la diffusion d’événements en direct. Une réponse à la dispersion actuelle des offres sportives et un signal fort envoyé au marché des médias sportifs numériques.

