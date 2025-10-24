Les affiches officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Milan Cortina 2026 ont été dévoilées ! Réalisées en collaboration avec la Triennale Milano, institution culturelle emblématique de la capitale du design, ces deux affiches (une olympique et une paralympique) possèdent la marque de deux artistes italiennes majeures : Olimpia Zagnoli et Carolina Altavilla

« L’idée est de célébrer non seulement les athlètes, mais aussi le public, dans toute sa diversité »

Illustratrice et créative milanaise mondialement reconnue, Olimpia Zagnoli a collaboré avec The New Yorker, Prada, Apple ou encore Uniqlo. Son univers coloré et graphique, composé de formes pleines et de silhouettes féminines, est devenu sa signature. Avec son affiche Visione Olimpica, elle capture l’esprit des Jeux de Milan Cortina 2026 : la rencontre entre la mode et le design milanais et les paysages alpins. On y découvre un personnage portant les anneaux olympiques comme des lunettes, symbole d’une vision inclusive et joyeuse des Jeux. « L’idée est de célébrer non seulement les athlètes, mais aussi le public, dans toute sa diversité », explique-t-elle. Inspirée des affiches rétro des Jeux passés, sa création joue avec les couleurs des anneaux olympiques et place le spectateur au cœur du spectacle.

« L’inclusion et des droits humains s’accorde parfaitement à l’univers paralympique »

Basée à Turin, Carolina Altavilla a illustré pour The Guardian, Corriere della Sera et la Banque mondiale. Son style expressif et narratif, souvent centré sur les thèmes de l’inclusion et des droits humains, s’accorde parfaitement à l’univers paralympique. Pour Milan Cortina 2026, elle s’est inspirée du mouvement des athlètes dans les six disciplines paralympiques (ski alpin, biathlon, ski de fond, hockey sur luge, snowboard et curling en fauteuil roulant). Son affiche mêle énergie, grâce et puissance, sur fond de Trois Cimes de Lavaredo et du Duomo de Milan. « Les athlètes paralympiques m’ont profondément inspirée. J’ai voulu les représenter de façon authentique et vivante », confie-t-elle.