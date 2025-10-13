À l’occasion de son centenaire, le FC Lorient lance le FCL Centenaire Tour, une fan zone itinérante et gratuite qui sillonnera la région pour aller à la rencontre de son public.

D’octobre à mars, le rendez-vous est fixé plusieurs mercredis de 14h00 à 18h00 sur différentes communes de la région : Concarneau (mercredi 5 novembre), Plœmeur, Ploërmel, Quimperlé, Locminé entre autres. La première d’entre elles se déroulera le mercredi 22 octobre à Lorient, la dernière à Paris, fin mars.

Accessible à tous sans inscription, ce village festif offrira une variété d’animations sportives, ludiques et culturelles, en compagnie d’un joueur actuel du FC Lorient et d’un ancien Merlu.

L’objectif : faire découvrir le FC Lorient et son histoire dans une atmosphère conviviale et interactive. Au menu : des activités pour bouger, jouer, s’amuser, ainsi que des moments d’échange sur l’héritage et les temps forts du club.

Alors rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville de Lorient pour l’acte I.