Retail : Le Liverpool FC accélère son expansion en Chine

ParMathieu Portogallo
13 octobre 2025
©Liverpool FC

Le Liverpool FC a inauguré son deuxième magasin officiel en Chine depuis juillet, et le 22e à l’échelle mondiale, renforçant ainsi sa stratégie d’expansion commerciale et son lien avec ses millions de supporters en Asie.

Situé au niveau L1 du pavillon sud du Shenzhen K11, ce nouveau point de vente, développé en partenariat avec All Star Partner (ASP) dans le cadre d’un contrat renouvelé de cinq ans, reflète l’engagement du club à consolider sa présence mondiale.

Cette ouverture intervient après une année record pour les ventes au détail de LFC, dopées par le 20e titre de champion des Reds et le succès du lancement de ses maillots. Avec 22 magasins officiels, aucun autre club de football ni grande franchise sportive américaine ne rivalise avec le réseau de distribution de LFC.

L’Asie, et particulièrement la Chine, représente en effet un marché clé pour la formation de la Mersey, avec plus de 45 millions de supporters chinois, six clubs de supporters officiels et 37,5 millions de téléspectateurs pour la saison 2024-25. Dans les faits, près d’un tiers des ventes internationales du club proviennent de cette région.

Inspiré du magasin phare Liverpool ONE, le nouveau magasin de Shenzhen marie le patrimoine architectural de Liverpool à l’ADN Tech de la ville.

