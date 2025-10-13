Article en partenariat avec : i-Run

Quand on pratique une activité sportive telle que le running, il est important de pouvoir suivre ses performances et ses progrès. Pour y parvenir, de nos jours il est possible d’utiliser une montre connectée comme la Garmin Forerunner 165.

Pourquoi porter une montre connectée pour le sport ?

De nos jours, la montre connectée est devenue un accessoire indispensable pour les sportifs amateurs ou confirmés et surtout pour les runners. Les montres de running Garmin Forerunner 165, par exemple, disposent de nombreuses fonctionnalités vous permettant de suivre l’évolution de vos progrès tout au long de vos séances d’entraînement. Grâce à un suivi GPS intégré, un accompagnement santé et une excellente autonomie, ces montres vous accompagnent dans tous vos déplacements pour vous permettre de toujours garder un œil sur vos statistiques.

Comment bien choisir sa montre connectée ?

Pour choisir une montre connectée pour le running, il y a plusieurs critères de sélection à prendre en compte. Tout d’abord, il y a le confort et l’esthétique de la montre. Cette dernière doit se porter facilement au poignet sans vous gêner dans vos mouvements. Libre à vous de choisir la couleur qui vous plaît le plus, mais assurez-vous d’opter pour un matériau de haute qualité et qui vous offrira une excellente durabilité.

Ensuite, vérifiez les fonctionnalités proposées par la montre. Si vous êtes un runner, vous devez absolument avoir un GPS, des données d’entraînement, du coaching, de nombreuses activités intégrées… Certains modèles de montres connectées peuvent fonctionner avec des écouteurs sans fil afin que vous puissiez écouter de la musique en courant et sans utiliser votre smartphone.

Parmi les autres critères à ne pas négliger, il y a aussi la qualité de l’écran, l’autonomie de la montre et le prix.

Peut-on vraiment progresser avec une montre connectée ?

C’est une très bonne question. Quand on fait du running ou n’importe quel autre sport, pour pouvoir progresser il faut s’entraîner, mais il faut surtout avoir la motivation de le faire. En portant une montre connectée à son bras durant ses sessions d’entraînement, cela va vous permettre d’obtenir un suivi complet de votre activité. Ainsi, à la fin de la journée, vous pourrez faire un point complet de vos performances, des efforts que vous avez fourni, de votre condition physique et de ce que vous devez améliorer la prochaine fois. En ayant une bonne visibilité sur tout ça, cela vous motivera davantage et vous progresserez encore plus.

La montre connectée est devenue la nouvelle alliée des runners. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, elle vous motive et vous aide à progresser efficacement. Bien plus qu’un simple accessoire, c’est un indispensable des pratiques sportives. Mais attention, prenez bien le temps de choisir le modèle qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins et de votre budget. Grâce aux critères présentés ci-dessus, vous trouverez facilement la montre qui vous correspond.