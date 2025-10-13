Footpack, Act for Sport et Kappa dévoilent une étude inédite sur le foot amateur français, ses marques favorites, ses modèles de crampons et l’évolution des habitudes d’équipement.

Dans un paysage footballistique français où le sport amateur rassemble plus de 2,3 millions de licenciés, comprendre les habitudes d’équipement devient essentiel. C’est tout l’enjeu de la deuxième édition de FootballMetrics, une étude menée par Footpack et Act for Sport, avec le soutien de Kappa France. Objectif : offrir une photographie précise et chiffrée du marché des équipements dans le football amateur.

Un marché en constante évolution

Si la pratique amateur reste stable en nombre, les comportements, eux, évoluent rapidement. En cinq ans, le marché a vu l’essor du football féminin, la diversification des pratiques et l’arrivée de nouveaux acteurs. C’est dans ce contexte que s’inscrit FootballMetrics, outil de compréhension inédit du rapport entre les amateurs et leurs équipements, aussi bien du côté des joueurs que des clubs.

Nike reprend l’avantage sur adidas

Dans l’univers des crampons, le duel entre les deux géants mondiaux reste omniprésent. En 2020, adidas dominait légèrement le marché amateur. En 2025, la tendance s’est inversée : Nike passe devant avec 41 % de parts de marché, contre 39,6 % pour son rival historique. Un chassé-croisé révélateur, mais qui confirme surtout une réalité immuable : 8 footballeurs amateurs sur 10 jouent avec des crampons Nike ou adidas.

Derrière ce duo, PUMA signe une progression remarquable. La marque au félin double sa présence en cinq ans, atteignant désormais 13,6 % de parts de marché. Une dynamique sans doute portée par une meilleure visibilité chez les pros et un renouvellement de sa gamme. En revanche, Kipsta (2,6 %) et les autres challengers (Mizuno, Umbro, New Balance, etc.) peinent à émerger, chacun représentant moins de 1 %.

La Copa Mundial, toujours debout

Côté modèles, la gamme Mercurial de Nike, notamment incarnée par Kylian Mbappé, domine sans partage : 3 joueurs sur 10 la plébiscitent. Les silos Predator, F50 (adidas), Phantom (Nike) ou Future (PUMA) suivent. Fait marquant : la mythique Copa Mundial figure encore sur le podium. L’icône de la Coupe du Monde 1982 séduit toujours par sa durabilité et son confort.

L’étude explore également les habitudes d’achat (type de semelles, budget moyen, lieux d’achat), les préférences par poste ou encore l’impact des tests produits sur les décisions des joueurs.

Textile : le trio Nike-Kappa-adidas règne en maître

L’aspect textile n’est pas en reste. Sur près de 7 000 répondants, FootballMetrics révèle que trois équipementiers – Nike, Kappa et adidas – habillent à eux seuls 60 % des clubs amateurs. Une domination écrasante qui marginalise des marques pourtant spécialisées dans le teamwear comme Joma, Jako ou Macron.

Enfin, l’étude pointe une tendance inquiétante : la prolifération des maillots contrefaits. 58 % des joueurs déclarent avoir déjà acheté un faux maillot, confirmant que ce marché parallèle reste florissant malgré les campagnes de sensibilisation.

Vous souhaitez en savoir encore plus, télécharger l’étude complète par ici.

