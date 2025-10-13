Le Petit Futé et la FFVolley dévoilent un guide ludique et illustré pour initier les 8-12 ans au volley. L’objectif : valoriser inclusion, l’esprit d’équipe et la découverte des différentes formes de pratique.

Le Petit Futé et la Fédération Française de Volley (FFVolley) unissent leurs forces pour lancer « Les Petits Futés découvrent le volley », un guide inédit et illustré à destination des enfants de 8 à 12 ans. Ce partenariat marque le coup d’envoi d’une nouvelle collection jeunesse chez l’éditeur, avec pour ambition de rendre le volley accessible, ludique et attrayant pour les plus jeunes.

Pensé comme un véritable outil pédagogique, le guide propose une présentation claire et dynamique du volley-ball : règles de base, techniques essentielles (manchette, passe, service), découverte des différentes disciplines (volley en salle, beach-volley, volley assis) mais aussi quiz, jeux, conseils pratiques et zoom sur les grandes compétitions.

Chaque page est conçue pour stimuler la curiosité et l’envie de pratiquer, tout en véhiculant les valeurs fortes du volley : esprit d’équipe, mixité, inclusion et plaisir de jouer ensemble.

« Nous sommes très fiers d’avoir travaillé avec Le Petit Futé pour faire découvrir nos disciplines aux plus jeunes et à leurs parents », souligne Éric Tanguy, président de la FFVolley.

Une initiative cohérente avec la stratégie de développement de la fédération, qui vise à renforcer la pratique chez les jeunes et à faire rayonner un sport collectif accessible à tous.

