Le diffuseur DAZN s’apprête à lancer son offre de paris en ligne en France, révèlent ce mercredi 8 octobre nos confrères de Challenges. Une première dans l’Hexagone, qui illustre sa stratégie de diversification au-delà du streaming sportif.

C’est une première en France : un diffuseur de compétitions sportives va proposer… des paris en ligne. DAZN, plateforme britannique spécialisée dans le sport en streaming, s’apprête à lancer DAZN Bet dans l’Hexagone d’ici la fin octobre, selon les informations de Challenges. Déjà active dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni…), cette offre intégrée permettra aux fans de parier en direct, sans quitter la diffusion du match. Pour l’heure, le site n’est pas accessible depuis la France. Tout porte à croire que cela ne saurait tarder.

« Nous réunissons tout au même endroit pour ceux qui aiment le sport », explique Brice Daumin, PDG de DAZN France. Un pas de plus dans la diversification du groupe, déjà engagé dans la billetterie et le merchandising sur d’autres marchés.

De nouvelles sources de revenus

DAZN, qui revendique plus d’un million d’abonnés à son offre Ligue 1+, espère ainsi renforcer l’engagement de ses utilisateurs… tout en explorant de nouvelles sources de revenus. Car l’équation économique du streaming sportif reste complexe. Comme le souligne auprès de nos confrères Pierre Maes, spécialiste du secteur, cette stratégie traduit aussi « la difficulté pour DAZN de rentabiliser ses investissements avec la seule télévision payante ».

Reste à voir si le modèle fonctionnera. A titre d’exemple, ESPN a lancé aux États-Unis ESPN Bet en 2023 avec des ambitions élevées – mais peine à décoller, avec moins de 5 % de part de marché. Un avertissement pour DAZN, qui devra séduire sans cannibaliser son audience.

À lire aussi : DAZN propose un dispositif renforcé pour la Betclic Elite