Fin de collaboration avec Le Coq Sportif : Kappa devient le nouvel équipementier de l’OGC Nice

L’OGC Nice a officialisé ce 28 mai un nouveau partenariat d’équipementier avec Kappa, marque italienne historique du sportswear. Un contrat de long terme, qui débutera à partir de la saison 2025-2026, et qui vise à accompagner le développement de la marque OGC Nice sur le terrain du merchandising et de l’identité lifestyle.

Un partenariat stratégique pour capitaliser sur l’ancrage territorial

Ce rapprochement repose sur des valeurs communes mises en avant par les deux parties : authenticité, héritage sportif et esthétique méditerranéenne. Le club souhaite s’appuyer sur cette collaboration pour déployer une nouvelle plateforme de marque inspirée par la Côte d’Azur.

Pour Cynthia Marcou, Directrice Partenariats, Merchandising & Digital de l’OGC Nice, ce partenariat constitue « un levier de croissance » pour l’offre produits du club. L’objectif affiché : renforcer le lien avec les supporters et capter également un public plus large, incluant les visiteurs de la région.

Un axe merchandising renforcé dès 2025

Le contrat prévoit le développement de collections lifestyle, de maillots co-conçus et de produits dérivés exclusifs. Une nouvelle offre qui sera disponible à partir du 1er juillet 2025, aussi bien en boutique physique qu’en ligne sur les plateformes du club et de Kappa.

Les supporters pourront découvrir les nouvelles gammes merchandising Kappa dès le 1er Juillet à la boutique officielle du club ainsi que sur les eshops https://boutique.ogcnice.com/ et https://www.kappa.fr/ .

Kappa poursuit son implantation dans le football, le rugby et le sport automobile

Après avoir récemment dévoilé sa collection officielle pour l’édition 2025 des 24 Heures du Mans, Kappa poursuit sa stratégie de développement sur le marché français avec ce nouveau partenariat. Le club niçois, avec son histoire et son identité visuelle forte, a été identifié comme un partenaire idéal.

Cynthia Marcou, Directrice Partenariats, merchandising & digital de l’OGC Nice

« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec Kappa, qui sera un formidable levier de croissance pour notre activité merchandising. Notre objectif est de donner un souffle aussi authentique qu’audacieux à l’image diffusée par le club. Cela passera par la qualité de nos produits dérivés, pensés pour satisfaire nos supporters les plus fidèles, mais aussi pour séduire les millions de visiteurs qui sillonnent la Côte d’Azur chaque année. Notre partenariat avec Kappa se traduira également par une stratégie de lancement de maillots ambitieuse, de collections capsules lifestyle, et de créations exclusives et inattendues pour les mois et les années à venir. Nous sommes convaincus que cette collaboration enthousiasmera l’ensemble de la communauté rouge et noir. »

Rémi Garnier, Country Manager Kappa France

« Ce partenariat avec l’OGC Nice constitue pour Kappa une formidable occasion de renforcer notre ancrage dans le football français tout en affirmant notre savoir-faire et notre créativité. Nice incarne parfaitement les valeurs que nous défendons : l’excellence sportive, l’innovation et l’élégance à l’italienne.

La richesse du territoire azuréen, entre tradition méditerranéenne et modernité, offre un terrain d’expression idéal pour nos équipes de création. Nous allons puiser dans cet environnement unique pour développer des collections qui reflètent à la fois l’identité forte du club et l’art de vivre niçois.

Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement en France et en Europe. L’OGC Nice, avec son histoire, sa passion et son rayonnement international, est le partenaire idéal pour écrire ensemble une nouvelle page de notre aventure dans le football français. Ensemble, nous allons faire vibrer la communauté rouge et noir avec des créations qui marqueront les esprits. »