Oliver Kahn a déposé, ce lundi 26 mai 2025, un plan de cession pour reprendre les Girondins de Bordeaux, selon Sud Ouest, concurrençant l’offre de Gérard Lopez.

Ça bouge aux Girondins de Bordeaux. Ce lundi après-midi, Oliver Kahn, ancien gardien international allemand et ex-président du Bayern Munich, a déposé un plan de cession pour reprendre le club, placé en procédure de redressement judiciaire. Cette initiative intervient alors que la direction actuelle, menée par Gérard Lopez, doit présenter ce mardi 27 mai son plan de continuation devant le tribunal de commerce.

Selon les informations du quotidien régional Sud Ouest, le plan d’Oliver Kahn s’élève à 15 millions d’euros, une offre susceptible de doubler celle de Gérard Lopez, ancien propriétaire du Losc. Toujours selon nos confrères, ce plan propose de rembourser les créanciers selon un ordre précis : d’abord les assurances garantissant les salaires à hauteur de 1,7 million d’euros (versement lié au plan social financé par l’État), puis les frais de justice, ensuite le fonds d’investissement Fortress pour 11,5 millions d’euros, et enfin le reliquat des AGS (Assurances de Garantie des Salaires).

Le principe du « mieux-disant »

La Chambre du Conseil, composée des juges et des parties prenantes à la procédure de redressement, devra apprécier le sérieux du plan de cession. Si elle le juge crédible, elle pourrait décider de renvoyer l’audience prévue ce mardi afin d’étudier et comparer les deux plans (cession et continuation) selon le principe du « mieux-disant », qui privilégie le remboursement le plus avantageux pour les créanciers.

Le vote des principaux créanciers, notamment Fortress et la Métropole, sera également déterminant. En effet, si ces derniers estiment que le plan de Kahn protège mieux leurs intérêts, la justice pourrait privilégier sa proposition. Par ailleurs, les juges devront également évaluer la viabilité des plans d’affaires présentés, notamment les apports financiers futurs évoqués par la direction actuelle.

Le suspense relancé ?

Si la Chambre du Conseil décide de renvoyer l’audience, la procédure finale ne pourra avoir lieu avant le 10 juin au plus tôt, délai nécessaire pour examiner le plan de cession d’Oliver Kahn.

Ce nouvel épisode relance le suspense autour de la reprise des Girondins, alors que la situation financière et sportive du club reste précaire. Le tribunal de commerce est désormais face à un choix crucial entre le maintien sous la direction actuelle ou un changement de cap avec l’offre d’un investisseur international reconnu.

