M6 mise sur un dispositif centré sur le PSG pour la finale de la Ligue des champions (31 mai), avec notamment Antoine Kombouaré aux commentaires ou encore Raï, Luis Fernández et Youri Djorkaeff en tant que consultants.

Fraîchement limogé de son poste d’entraîneur au FC Nantes, Antoine Kombouaré a déjà retrouvé un job. L’ancien joueur et entraîneur du PSG sera aux commentaires de la finale de Ligue des champions, le 31 mai prochain, sur M6. Il accompagnera le journaliste Xavier Domergue. À leurs côtés, Carine Galli sera chargée des interventions en bord terrain.

Kombouaré, Raï, Fernandez… Un dispositif très parisien

A l’occasion de ce Paris Saint-Germain – Inter Milan, M6 déploie un dispositif exceptionnel. En co-diffusion avec Canal+, la chaîne proposera une couverture largement tournée vers le PSG, avec des figures emblématiques du club à l’antenne.

La soirée débutera dès 19 h 25, présentée depuis l’Allianz Arena de Munich par Ophélie Meunier, visage bien connu de Zone Interdite et grande supportrice du PSG. Elle sera accompagnée de Smaïl Bouabdellah, ainsi que d’un panel de consultants fortement liés au club de la capitale : Luis Fernandez (prêté par beIN Sports), Youri Djorkaeff (passé par les deux finalistes) et Rai, l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du PSG.

« Une équipe qui incarne le lien fort avec le PSG »

« Nous avons voulu constituer une équipe éditoriale qui incarne le lien fort avec le PSG », a expliqué Hervé Béroud, directeur de l’information du groupe M6-RTL, au journal L’Équipe. « Ils vont à la fois apporter leur expertise du jeu, de la compétition et surtout leur connaissance profonde de l’histoire du club. »

Enfin, depuis la capitale, Dominique Tenza présentera le 19:45 depuis la terrasse Publicis sur les Champs-Élysées. En cas de sacre parisien, il animera également une édition spéciale en après-match, intitulée La fête dans Paris, pour capter l’ambiance dans la capitale. Ce casting taillé sur mesure illustre la volonté de M6 de vivre cette finale historique aux couleurs parisiennes, dans et hors du stade.

Si Paris venait (enfin) à accomplir son rêve ultime, une parade pourrait être organisée sur les Champs-Elysées. C’est en tout cas la volonté du club, qui fait face au scepticisme du gouvernement et des autorités. Une réunion doit d’ailleurs se tenir ce vendredi 23 mai afin d’envisager cette grande fête sur la plus belle avenue du monde.

