Le Crédit Agricole devient le premier partenaire titre de la Coupe de France pour les trois prochaines années, renforçant son engagement historique auprès du football amateur dans l’Hexagone et affirmant son rôle d’acteur du développement local.

Le Crédit Agricole franchit un cap important dans son engagement en faveur du football français en devenant le tout premier « partenaire titre » de la Coupe de France. Cette évolution marque une nouvelle étape dans une histoire de partenariat déjà longue et solide, puisque la banque mutualiste accompagne la Fédération Française de Football (FFF) depuis plus de 50 ans, et la Coupe de France depuis plus de 15 ans.

Un naming inédit

Ce naming inédit, conclu pour les trois prochaines saisons, permet au Crédit Agricole de renforcer son ancrage dans le paysage du football national. La Coupe de France, emblématique par son format unique mêlant clubs amateurs et professionnels, incarne les valeurs d’inclusion, de passion et de dépassement qui sont chères à l’institution bancaire. En s’associant à cette compétition centenaire, le Crédit Agricole affirme son rôle central dans la promotion du sport comme vecteur de lien social et de dynamisme territorial.

Loin d’être un simple partenariat de visibilité, cet engagement reflète une démarche de fond, explique la banque dans un communiqué de presse. Avec plus de 12 000 clubs soutenus partout en France, le Crédit Agricole place le football amateur au cœur de sa stratégie. Il contribue ainsi activement au développement local en accompagnant les éducateurs, les bénévoles, les pratiquants et supporters qui font vivre le football sur tous les terrains, bien au-delà des projecteurs.

Partenaire titre de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole

Ce partenariat s’inscrit également dans une vision plus large : celle d’un sport accessible à tous, porteur de valeurs citoyennes et capable de rassembler les générations et les territoires. En devenant partenaire titre de la Coupe de France, le Crédit Agricole ne se contente pas d’apposer son nom à une compétition : il en devient un acteur engagé, au service de l’ensemble de l’écosystème footballistique.

« La Coupe de France est l’unique compétition qui rassemble des clubs de toutes les régions de France et de tous statuts. En devenir le partenaire titre représente un symbole fort, parfaitement aligné avec notre ancrage territorial et notre attachement profond aux valeurs du football amateur », a déclaré Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole S.A.

Outre la Coupe de France, le Crédit Agricole est partenaire de la Coupe de France féminine, des équipes de France (masculine, féminine et Espoirs), et également partenaire titre de la Coupe Gambardella, rappelle la banque dans son communiqué.

