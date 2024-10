On Location et IMG rachetés par TKO Group Holding à Endeavor

Aujourd’hui, TKO a annoncé l’acquisition de 3 sociétés détenues par Endeavor, elle-même actionnaire majoritaire de TKO.

Dans le détail, TKO Group Holdings a conclu un accord pour faire l’acquisition de On Location, IMG et Professional Bull Riders (PBR). Une transaction en actions évaluée à 3,25 milliards de dollars.

Endeavor détiendra désormais environ 59% de TKO contre 51% à la création de la structure qui regroupe notamment l’UFC et la WWE. « Les annonces d’aujourd’hui reflètent la solidité continue de notre activité sous-jacente et notre engagement à déployer du capital par le biais d’une stratégie d’allocation de capital équilibrée, notamment par le biais de notre programme de rachat d’actions et de notre programme de dividendes trimestriels en espèces. Cela souligne notre volonté continue de fournir une valeur durable à long terme à nos actionnaires » explique Ariel Emanuel, président exécutif et PDG de TKO.

« PBR, On Location et IMG sont des actifs de premier plan dans le secteur qui améliorent considérablement le portefeuille de TKO et renforcent notre position dans le sport premium à l’échelle mondiale.Ces actifs sont déjà intégrés à notre stratégie commerciale chez TKO et serviront à renforcer encore davantage notre solide expérience d’exécution au sein de l’UFC et de la WWE. » ajoute Mark Shapiro, président et directeur des opérations de TKO.

Précisons que l’acquisition d’IMG n’inclut pas les entreprises associées à la marque IMG dans les domaines du licensing, mannequinat, tennis et événements d’IMG.

Fournisseur mondial exclusif hospitalités des derniers JO de Paris 2024, On Location sera également le prestataire à l’oeuvre pour LA 2028

