Pierre Gasly et Loïc Féry nouveaux propriétaires de l’équipe « 10Padel »

Aujourd’hui, Pierre Gasly et Loïc Féry ont annoncé devenir les propriétaires d’une équipe de padel pour l’Hexagon Cup.

Dans le détail, la nouvelle équipe baptisée « 10Padel » est la 8ème à prendre place dans cette nouvelle compétition lancée en 2024 et gérée notamment par les fondateurs de la Formule E (Enrique Buenaventura).

La seconde édition de l’Hexagon cup se disputera en 2025 toujours à Madrid, du 29 janvier au 2 février.

Pensée sur un système de franchises, les 8 équipes sont aujourd’hui détenues par de nombreuses personnalités comme Eva Longoria, Andy Murray, Kun Agüero, Leo Messi, Rafa Nadal, Robert Lewandowski,…

« Avec Loïc, nous voyons une opportunité unique de construire une équipe qui se démarque sur et en dehors du court »

En rejoignant cette compétition, la France aura donc dorénavant une équipe « bleu-blanc-rouge ». Reste à savoir qui seront les joueurs et joueuses retenus par le pilote de Formule 1 de l’écurie BWT Alpine et l’entrepreneur français (fondateur du fonds Chenavari Investment Managers) président du FC Lorient.

« Je suis ravi et excité de faire ce premier pas dans le monde du padel en créant notre équipe professionnelle, 10Padel. J’aime ce sport, qui partage le même esprit de compétition et la même passion qui m’anime sur les circuits de Formule 1. Avec Loïc, nous voyons une opportunité unique de construire une équipe qui se démarque sur et en dehors du court » explique Pierre Gasly, dans un communiqué.

Exciting news! Pierre Gasly and Loic Fery are teaming up to launch 10 Padel, ready to compete in the Hexagon Cup! Get ready for thrilling matches and an unforgettable journey in the world of padel!#HexagonCup2025 #LiveTheGame pic.twitter.com/ZiVczwX0qL — Hexagon Cup (@hexagoncup_) October 24, 2024

« Pierre et moi avons joué au padel ensemble après le Grand Prix de Miami avec Dani Homedes qui est copropriétaire d’une autre équipe d’Hexagon et un autre de nos amis également impliqué dans 10Padel. Depuis, nous avons tous deux nourri l’envie de nous associer avec ambition dans le monde du padel et nous avons finalement accepté de devenir propriétaires de la 8e franchise de l’Hexagon Cup. C’est ainsi qu’est née 10Padel » ajoute Loïc Féry. « Je suis très heureux de rejoindre Pierre dans une compétition aussi inspirante et prometteuse, où nous allons combiner notre expérience et notre esprit de compétition pour assurer le succès de 10Padel et rassembler les fans de padel. »

« Nos objectifs premiers ont toujours été de promouvoir le padel et de le rapprocher de nouveaux publics et territoires, comme la France » – Enrique Buenaventura

« L’intégration de Pierre et Loïc dans le projet ouvre un vaste champ d’opportunités. Nos objectifs premiers ont toujours été de promouvoir le padel et de le rapprocher de nouveaux publics et territoires, comme la France, où le padel s’affirme comme l’un des sports les plus pratiqués. Il était essentiel pour nous d’avoir une équipe détenue par deux personnalités françaises dans le championnat. » détaille Enrique Buenaventura, fondateur de l’Hexagon Cup.

A lire aussi