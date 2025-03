Initié en 2022 par Intermarché, dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF), le Programme SENSATIONNELLES by Intermarché renforce l’engouement pour le football féminin dans les clubs amateurs et aide les jeunes à s’épanouir grâce au ballon rond en entretenant une véritable proximité avec les territoires et les clubs.

Depuis sa création, le programme a déjà reçu 777 candidatures et récompensé 9 clubs pour leurs initiatives axées sur l’inclusivité sociale, l’accessibilité, le handicap, la santé ou encore le développement personnel.

Lancée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette 4e édition poursuit donc son engagement avec un programme catalyseur d’inclusion et de développement personnel. En ce sens, ce dernier a réuni autour d’une table ronde des femmes inspirantes qui ont partagé leurs expériences, en explorant le football comme un levier de développement et d’émancipation.

Parmi les visages de ce SENSAS’TALK figuraient :

Samia Benyounes @Samfootx, créatrice de contenus football

Garance Marillier, actrice dans le rôle de Marinette Pichon

Manuela Nicolosi, arbitre internationale

Le grand public un acteur engagé pour le football féminin amateur

Dans les faits, cette édition renforce encore l’essor du football féminin amateur et met en lumière les clubs locaux qui œuvrent au quotidien pour son développement. Avec pas moins de 2000 points de vente, Intermarché valorise en effet cet ancrage et donne la parole au grand public qui pourra soutenir sa région en votant pour le projet du club local de son choix. Ce vote du public représentera 1/10ème des votes lors de la finale.

Le club vainqueur bénéficiera quant à lui d’un accompagnement financier de 10 000 € par an pendant trois ans, ainsi qu’un stage d’exception au Centre National du Football de Clairefontaine. Enfin, les clubs qui complèteront le podium recevront respectivement des dotations de 2 000 € et 1 500 € en bons d’achat et en matériel sportif.

Les étapes du programme

9 avril 2025 : clôture des candidatures.

24 avril 2025 : sélection des 8 clubs finalistes et ouverture du vote au grand public.

21-28 mai 2025 : analyse approfondie des projets des finalistes 16 juin 2025 : finale avec présentation des projets et remise des prix à la FFF.

Octobre-Novembre 2025 : stage à Clairefontaine pour le club lauréat.

